「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）

阪神は中日に今季初の連敗を喫した。

今季初先発の早川は４回途中４安打６失点ＫＯ。２本塁打を許し、３四球と制球にも苦しんだ。

藤川監督は試合後に「本当にプロらしい練習と取り組みをしていかなければいけませんね。（４日に先発した）門別も含めてね。プロになるためには、プロの野球選手とは、を問いながら、学び続けて、学びに行く姿勢が、ファームの選手を含めてやらなければ。そのレベルに達してないですね」と厳しい言葉を並べ、奮起を促した。

早川は１−１の同点で迎えた三回に、四球などから作った１死満塁のピンチで村松に右翼線へ走者一掃の三塁打を浴びた。さらに四回にも土田に右翼席へのソロ本塁打を被弾するなど、精彩を欠いた。

昨季は３試合に登板して２勝を挙げた右腕に対して、「（昨年は）１年目ですからね、昨年はビギナーズラックってところもありますから。これがプロですから。プロらしい姿になっていくためにはね。結果見たら分かりますから」と話し、「プロになっていかなければいけません。与えられたチャンスではなくて、自分で掴み取るプロ野球選手になっていく必要が、たくさんの選手にはあると思いますけど」と続けた。