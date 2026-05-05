日本FP協会調べ　2025年「小学生がなりたい職業」

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　NPO法人・日本FP協会は、5月5日の「こどもの日」にあわせ、小学生の「将来なりたい職業」集計結果を公表した。

【画像】すごい将来設計…『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』高学年部門　最優秀賞作品

　2025年に実施した第19回『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』の応募作品1383点に基づき、「将来なりたい職業」を集計したもの。

　ランキングでは、男子児童1位が「サッカー選手・監督など」だった。男子の上位3職種が7年連続で変わらない一方で、「大工」のランクインや「漫画家」の躍進など新たな傾向も見られた。10位の「大工」は2019年度以来の6年ぶりのトップ10入り。また、「会社員・事務員」が5位に上昇し、「ユーチューバー」はランクダウンした。

　女子児童は毎年上位の「保育士」が1位。「漫画家」が昨年度の44位から大きく順位を伸ばしトップ10入りを果たした。

■小学生の「将来なりたい職業」集計結果
男子児童
1）サッカー選手・監督など
2）野球選手・監督など
3）医師
4）ゲーム制作関連
5）会社員・事務員
5）ユーチューバー
7）バスケットボール選手・コーチ
8）建築士
8）獣医
10）プロゲーマー
10）パイロット
10）大工

女子児童
1）保育士
2）看護師
2）美容師
4）医師
5）パティシエ
6）イラストレーター
7）獣医
8）薬剤師
9）教師
10）ペットトリマー
10）漫画家

※日本FP協会　2025年小学生『将来なりたい職業』ランキングより