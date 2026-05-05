【こどもの日】小学生の「将来なりたい職業」最新集計結果 男児・女児で違い＆躍進の職業も＜日本FP協会調べ一覧＞
NPO法人・日本FP協会は、5月5日の「こどもの日」にあわせ、小学生の「将来なりたい職業」集計結果を公表した。
【画像】すごい将来設計…『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』高学年部門 最優秀賞作品
2025年に実施した第19回『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』の応募作品1383点に基づき、「将来なりたい職業」を集計したもの。
ランキングでは、男子児童1位が「サッカー選手・監督など」だった。男子の上位3職種が7年連続で変わらない一方で、「大工」のランクインや「漫画家」の躍進など新たな傾向も見られた。10位の「大工」は2019年度以来の6年ぶりのトップ10入り。また、「会社員・事務員」が5位に上昇し、「ユーチューバー」はランクダウンした。
女子児童は毎年上位の「保育士」が1位。「漫画家」が昨年度の44位から大きく順位を伸ばしトップ10入りを果たした。
■小学生の「将来なりたい職業」集計結果
男子児童
1）サッカー選手・監督など
2）野球選手・監督など
3）医師
4）ゲーム制作関連
5）会社員・事務員
5）ユーチューバー
7）バスケットボール選手・コーチ
8）建築士
8）獣医
10）プロゲーマー
10）パイロット
10）大工
女子児童
1）保育士
2）看護師
2）美容師
4）医師
5）パティシエ
6）イラストレーター
7）獣医
8）薬剤師
9）教師
10）ペットトリマー
10）漫画家
※日本FP協会 2025年小学生『将来なりたい職業』ランキングより
【画像】すごい将来設計…『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』高学年部門 最優秀賞作品
2025年に実施した第19回『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』の応募作品1383点に基づき、「将来なりたい職業」を集計したもの。
ランキングでは、男子児童1位が「サッカー選手・監督など」だった。男子の上位3職種が7年連続で変わらない一方で、「大工」のランクインや「漫画家」の躍進など新たな傾向も見られた。10位の「大工」は2019年度以来の6年ぶりのトップ10入り。また、「会社員・事務員」が5位に上昇し、「ユーチューバー」はランクダウンした。
■小学生の「将来なりたい職業」集計結果
男子児童
1）サッカー選手・監督など
2）野球選手・監督など
3）医師
4）ゲーム制作関連
5）会社員・事務員
5）ユーチューバー
7）バスケットボール選手・コーチ
8）建築士
8）獣医
10）プロゲーマー
10）パイロット
10）大工
女子児童
1）保育士
2）看護師
2）美容師
4）医師
5）パティシエ
6）イラストレーター
7）獣医
8）薬剤師
9）教師
10）ペットトリマー
10）漫画家
※日本FP協会 2025年小学生『将来なりたい職業』ランキングより