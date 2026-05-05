【こどもの日限定】完成された美しさの中島健人、姿勢よくピアノに向かうAyase＆陽気に踊るikuraの微笑ましいYOASOBIらの幼少期ショット

画像：こどもの日限定のプレイリストカバーとして公開された、人気アーティスト6組の幼少期ショット

5月5日＝こどもの日をお祝いすべく、今年もSpotifyではアーティストの幼少期写真をプレイリストのカバーに設定した1日限定施策が開催中だ。kemio、Litty、YOASOBI、アイナ・ジエンド、中島健人、藤井風の全6組の幼少期写真が公開中だ。

■カメラに向かって眩しい笑顔を見せる、kemio

注目のポッドキャスターを特集する「Inspiring Voice」のカバーには、クリエイター・モデルとして活動するkemioの幼少期ショットが。ぷにぷにほっぺがかわいらしい、幼少期のkemio。カメラにぐっと近づいて眩しい笑顔を見せる姿はとってもチャーミングである。

彼はなんでもかんでもトークするポッドキャスト「kemioの言わせて言うだけEverything」を行っている。

■サングラスをずらして様子をうかがう、大人びたLitty

アメリカ・ボストン生まれ、東京で育ったラッパー・Litty（リッティー）。幼少期ショットでは、ベビーカーに乗って両手でドリンクを抱えるキュートな姿を披露。しかし、よく見てみると…サングラスをずらしてまわりの様子をうかがうような大人びた視線を向けている。

このなんとも言えない表情が印象的な一枚だ。

■YOASOBIの微笑ましい幼少期！姿勢よくピアノに向かうAyase、陽気に踊るikura

YOASOBIのふたりは静と動、まさに正反対な幼少期ショットを公開。

まずは“静”のAyase。ピアノ発表会だろうか、ジャケットを身にまといぴしっと背筋を伸ばした姿勢の良さを保ったまま、真剣な様子でピアノを弾いている。

いっぽう“動”のikuraは、えんぴつなのか、スティックなのか、両手に持って笑顔で踊っているような瞬間が切り取られている。

■背中で語る（!?）アイナ・ジ・エンド

真っ黒なサングラスをかけ、振り向きざまを撮った構図となっているアイナ・ジ・エンドの幼少期ショット。

サングラスのインパクトもさることながら、この振り向くさまからは只者とは思えないオーラが！ 風格ある幼少期ショットだ。

■顔面の美しさはそのまま！ぷにぷにほっぺがキュートな中島健人

幼い頃から顔面の美しさは完成されたものであったことがわかる、中島健人の写真。

違いとしては…このぷにぷにほっぺだろう。人懐っこそうな愛嬌抜群の笑顔でカメラを見つめる姿に、ファインダー越しの撮影者もメロメロだったに違いない。

■「誰も取らないよ！」と言いたくなる、大事にスイカを抱える藤井 風

今年の藤井 風の幼少期ショットは、大事にスイカを抱える姿を披露。

両手でなんとか持てるほどの大きなスイカを抱え、満足気にカメラにアピールす。その大事そうに抱える様子からは「誰も取らないよ！」と笑顔で言いたくなるほど、彼の一生懸命さにほっこりしてしまう。