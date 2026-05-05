/#ヤマト運輸 マッチデー

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ヤマト運輸様の制服を着用して、ボールパーソン・担架スタッフに試合サポートしていただきました!



エスコートキッズもヤマト運輸様のウェアを着用!



スタジアムに歓喜と笑顔をお届けしました!#ギラヴァンツ北九州 pic.twitter.com/wZsZ3HgoYo