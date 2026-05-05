北九州のホーム戦で“ヤマト配達員”が大勢いた理由
ギラヴァンツ北九州が3日にクラブ公式X(@Giravanz_staff)を更新し、ホームゲームの模様を収めた写真をアップした。
北九州は同日にミクニワールドスタジアム北九州で行われたJ2・J3百年構想リーグWEST-B第14節で大分トリニータと対戦し、2-1で勝利。同試合は「ヤマト運輸マッチデー」として開催され、各種イベントが実施された。
クラブはその一環として「ヤマト運輸様の制服を着用して、ボールパーソン・担架スタッフに試合サポートしていただきました! エスコートキッズもヤマト運輸様のウェアを着用!」と写真で紹介。「スタジアムに歓喜と笑顔をお届けしました!」と報告した。
このポストに対し、ファンから「か、かわいい……!!!!!!」「めちゃくちゃ素敵」「楽しそう!」「職場体験みたい!!」「選手とボールを運びます」「素敵な企画」「ほんとみんな可愛かった」「これはもっと話題になってよさそな話」などの反応が寄せられている。
北九州は同日にミクニワールドスタジアム北九州で行われたJ2・J3百年構想リーグWEST-B第14節で大分トリニータと対戦し、2-1で勝利。同試合は「ヤマト運輸マッチデー」として開催され、各種イベントが実施された。
クラブはその一環として「ヤマト運輸様の制服を着用して、ボールパーソン・担架スタッフに試合サポートしていただきました! エスコートキッズもヤマト運輸様のウェアを着用!」と写真で紹介。「スタジアムに歓喜と笑顔をお届けしました!」と報告した。
/#ヤマト運輸 マッチデー— ギラヴァンツ北九州 オフィシャル (@Giravanz_staff) May 3, 2026
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ヤマト運輸様の制服を着用して、ボールパーソン・担架スタッフに試合サポートしていただきました!
エスコートキッズもヤマト運輸様のウェアを着用!
スタジアムに歓喜と笑顔をお届けしました!#ギラヴァンツ北九州 pic.twitter.com/wZsZ3HgoYo