埼玉県深谷市のキャラ・ふっかちゃん、Snow Man・深澤辰哉の誕生日を祝福！ 「今年もハピバ投稿ありがとう」
埼玉県深谷市のキャラ・ふっかちゃん、Snow Man・深澤辰哉の誕生日を祝福！ 「今年もハピバ投稿ありがとう」
埼玉県深谷市のイメージキャラクター・ふっかちゃんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manのメンバー・深澤辰哉さんの誕生日を祝福しました。
【写真】ふっかちゃん、Snow Man・ふっかを祝福！
「おめでとうございマーックス」ふっかちゃんは「はろぉ 5月5日は #こどもの日 そして、ふっかさんことsnowman深澤辰哉くんのお誕生日 おめでとうございマーックス ほれっ ネギケーキ いつか一緒にオドロウゼ！」とつづり、1枚の写真を投稿。サングラスをかけたふっかちゃんが、男性アイドルグループ・Snow Manのメンバー、深澤辰哉さんの誕生日を祝福し、隣の男性から察するに、Snow Manの楽曲『カリスマックス』のポーズをとっている姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「今年もSnowManのふっかさんをお祝いしてくれてありがとう」「今年も盛大なハピバ投稿ありがとう」「ふっかちゃんとのダンス共演いつか叶うといいね」「本当に一緒に踊ってほしいです」「以前すのちゅーぶにご出演いただいた市長様にもよろしくお伝えくださいませ」「おととい深谷に会いに行ったよ」などの声が寄せられています。
2025年も“ふっか”さんの誕生日を祝福2025年5月5日の投稿では「今年も来ましたアイドル界のふっかちゃんこと深澤辰哉くんのお誕生日が ゆるキャラ界のふっかちゃんとしてお祝いするよぉ〜おめでとぉ〜」と深澤さんの誕生日を祝福していたふっかちゃん。アイドル界とゆるキャラ界の“ふっか”ちゃんの共演が叶うといいですね！(文:福島 ゆき)
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