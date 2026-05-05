NiziU、全メンバーの幼少期再現ショットが話題「信じられないくらい可愛い」「昔から美しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が5月5日、公式Instagramを更新。メンバーの幼少期再現ショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】世界的アイドルグループ、“ポーズ＆服装完全を再現”幼少期との比較ショット
投稿では、5日のこどもの日にちなんでノート風のデザインに各メンバーの幼少期の写真とそれを再現した現在の姿を組み合わせたビジュアルが展開。たとえばMAYA（マヤ）の投稿では、2歳のマヤが砂遊びをしている写真とともに、現在の姿で同じような服装でポーズを取った姿を公開している。RIO（リオ）は保育園の制服姿を再現していたり、メンバーそれぞれの幼少期の姿を紹介して成長の変化を楽しめる内容となっている。
この投稿には「信じられないくらい可愛い」「成長感じる」「再現度高すぎ」「最高の企画」「昔から美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】世界的アイドルグループ、“ポーズ＆服装完全を再現”幼少期との比較ショット
◆NiziU、幼少期を再現したショット公開
投稿では、5日のこどもの日にちなんでノート風のデザインに各メンバーの幼少期の写真とそれを再現した現在の姿を組み合わせたビジュアルが展開。たとえばMAYA（マヤ）の投稿では、2歳のマヤが砂遊びをしている写真とともに、現在の姿で同じような服装でポーズを取った姿を公開している。RIO（リオ）は保育園の制服姿を再現していたり、メンバーそれぞれの幼少期の姿を紹介して成長の変化を楽しめる内容となっている。
◆NiziUの投稿に反響
この投稿には「信じられないくらい可愛い」「成長感じる」「再現度高すぎ」「最高の企画」「昔から美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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