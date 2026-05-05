山本彩、クロップド丈の半袖姿で美ウエストちらり「スタイル抜群」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】アーティストの山本彩が5月4日、自身のInstagramを更新。半袖姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NMBセンター「細くて綺麗」と話題の美ウエスト
山本は「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。ネイビーを基調としたスポーティーなデザインのニットに、グレーのパンツを合わせた姿を披露した。シルバーのバッグを肩にかけ、クロップド丈のトップスからは美しいウエストがちらりとのぞいている。
この投稿にファンからは「ウエストが細くて綺麗すぎる」「スタイル抜群」「可愛さが増してる」「さや姉のスポーティー系最強」「眼鏡も似合う」「さらっと着こなしてておしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元NMBセンター「細くて綺麗」と話題の美ウエスト
◆山本彩、クロップド丈半袖ショット公開
山本は「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。ネイビーを基調としたスポーティーなデザインのニットに、グレーのパンツを合わせた姿を披露した。シルバーのバッグを肩にかけ、クロップド丈のトップスからは美しいウエストがちらりとのぞいている。
◆山本彩の投稿に反響
この投稿にファンからは「ウエストが細くて綺麗すぎる」「スタイル抜群」「可愛さが増してる」「さや姉のスポーティー系最強」「眼鏡も似合う」「さらっと着こなしてておしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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