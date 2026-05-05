【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー】 【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント】 6月20日 発売予定 価格：各1,430円

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー/ブロッケンギガント」の予約を受け付けている。発売は6月20日を予定し、価格は各1,430円。

本商品はトミカとミニ四駆のコラボ商品で「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!」に登場する土方レイの「レイスティンガー」、近藤ゲンの「ブロッケンギガント」をトミカで再現したもの。

「レイスティンガー」は特徴的なカウルボディが再現され、マーキングなども細かく再現されている。「ブロッケンギガント」はフロントモーターのシャーシデザインや重厚なカウルデザインが再現されている。

トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー

6月20日 発売予定

価格：1,430円

トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント

6月20日 発売予定

価格：1,430円

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