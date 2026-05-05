トミカ×ミニ四駆コラボから「レイスティンガー」と「ブロッケンギガント」が予約受付中
【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー】 【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント】 6月20日 発売予定 価格：各1,430円
6月20日 発売予定
6月20日 発売予定
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー/ブロッケンギガント」の予約を受け付けている。発売は6月20日を予定し、価格は各1,430円。
本商品はトミカとミニ四駆のコラボ商品で「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!」に登場する土方レイの「レイスティンガー」、近藤ゲンの「ブロッケンギガント」をトミカで再現したもの。
「レイスティンガー」は特徴的なカウルボディが再現され、マーキングなども細かく再現されている。「ブロッケンギガント」はフロントモーターのシャーシデザインや重厚なカウルデザインが再現されている。
トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー
6月20日 発売予定
価格：1,430円
トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント
6月20日 発売予定
価格：1,430円
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