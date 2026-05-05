当日でもらくらく♪「こどもの日」に作りたい、ごはん＆スイーツのお手軽レシピ

5月5日の「こどもの日」は、いつもとはひと味違うメニューで子どもたちの成長をお祝いしたいですよね。「当日なのに何も準備してない…」という方も大丈夫！今回は、身近な材料で手軽に作れる「こどもの日」のごはん＆スイーツをご紹介します。ちょっとしたひと手間でスーパーのお寿司が鯉のぼりに変身するなど、素敵なアイデアが満載です！

ひと手間でかわいい！こどもの日ごはん

ちらしずしケーキ

スーパーの手巻き寿司セットと100円ショップでも買えるケーキ型があれば、こんなにかわいい「ちらしずしケーキ」が作れちゃいます！



ごはんにちらし寿司の素を混ぜたらケーキ型にラップを敷き、お刺身やごはんを重ねて冷やします。厚焼き卵と海老で作った鯉のぼりや、いくらやネギトロ、桜大根やスナップえんどう、ぶぶあられを飾れば出来上がり。



お子さんと一緒に飾り付けすれば、イベント感覚で楽しめます！

スーパーのお寿司が、100円ショップでも買えるくり抜きグッズでかわいい鯉のぼりに変身！ こちらの「こいのぼりずし」は、「ちらしずしケーキ」よりもさらにお手軽に作れちゃいます♪



チーズと海苔をくり抜いて“目”を作ったら、お寿司にペタッとつけるだけ。海苔でウロコもつけるとさらにかわいく仕上がりますよ。

こいのぼりずし｜Instagram（@oto___rii）こどもの日スパムおにぎり出典：https://www.instagram.com

甘辛い味付けでお子さんにも人気の「スパムおにぎり」を鯉のぼりに見立てたら、さらに喜ばれること間違いなし！



スパムと卵を焼いたら右端をカットして尾びれを作ります。おにぎりの上にのせたらチーズと海苔で目をつけ、海苔で巻けば出来上がりです。



マヨネーズやチーズで鱗を描くなど、お好みでアレンジしても！

こどもの日スパムおにぎり｜Instagram（@yuka_ymkwaroma）かぶと春巻き

折り紙でおなじみの「かぶと」を春巻きの皮で作る「かぶと春巻き」。油で揚げることが多いですが、こちらのレシピはトースターで揚げずに作れちゃいます。



かぶとの中には小さく切ったベーコンとピザ用チーズを入れていますが、お好みでアレンジOK。ツナマヨネーズやポテトサラダなど、お子さんの好きな具材でお試しください！

かぶと春巻き｜Instagram（@chiii_cooking_）鯉のぼりのロールサンド

パン派の方におすすめなのが、こちらの「鯉のぼりのロールサンド」。



鱗から具材がチラリと見えるのがかわいいですよね。一見、難しそうですが、ストローで半円を作るだけで簡単に鱗模様が出来上がるんですよ。具材をのせてくるっと巻いたら、チーズと海苔で目をつければ完成です。



具材は、タマゴフィリング、ツナマヨネーズ、ハム＆ポテトサラダ、キーマカレーというお子さんが喜ぶラインナップ。お好みでアレンジしながら作ってみてくださいね。

鯉のぼりのロールサンド｜Instagram（@ayaaya.mana）鯉のぼりオムライス出典：https://www.instagram.com

子どもたちが大好きなオムライス。薄焼き卵の右端に切れ込みを入れて尾びれを作り、チーズと海苔で目をつけてケチャップで鱗を描けば、「鯉のぼりオムライス」に変身します♪



こちらのレシピはケチャップライスを炊飯器で作るから、フライパンで作るのは薄焼き卵だけ。空いた時間で「かぶと春巻き」にもぜひ挑戦してみては？

こどもの日ごはん｜Instagram（@n_1019_）

市販のお菓子で！こどもの日スイーツ

バームクーヘンで鯉のぼり出典：https://www.instagram.com

市販のバームクーヘンとチョコペンがあれば作れるお手軽スイーツ♪



バームクーヘンを4等分にカットしたら尾びれとなるところに三角の切り込みを入れます。白のチョコペンで白目を描き、茶（黒）のチョコペンで鱗と黒目を描いたら完成です。



バームクーヘンに厚みがある場合は、厚さを半分にカットすると◎。鯉のぼりの数が増える分、かわいさもおいしさも増し増しになりますよ。

バームクーヘンで鯉のぼり｜Instagram（@aoooowii.m）柏餅でとなりのトトロ

市販の柏餅をハサミでカットしてチョコでデコれば、かわい過ぎるトトロの完成！



チョコは個包装のチョコを湯煎して使用していますが、チョコペンでもOKです。個包装の場合、高カカオチョコなら黒っぽい色に、ミルクチョコなら茶色になるそう。



「見えてる部分が少ないから、デコは比較的簡単」とのことなので、デコ初心者さんもぜひ挑戦してみてくださいね！

市販の柏餅でとなりのトトロ｜Instagram（@tomochu15）

こどもの日は家族みんなで楽しもう！

いつものごはんや市販品をちょこっとアレンジするだけでも「こどもの日」にぴったりなごはんやスイーツが作れるので、今からでもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。



作るところから家族みんなで楽しむのもいいですね。お子さんの成長を実感しながら、笑顔あふれる時間が過ごせるはずですよ。