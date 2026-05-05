「ベトナムはシュートを１本も打てなかった！」“36−０”で若き中国女子が３発快勝、自国メディアが評価「Ｕ-23代表やＡ代表よりはるかに強い」【U-17女子アジア杯】
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、グループステージ初戦はミャンマーに６−０で完勝したホスト国は５月４日、第２節でベトナムと対戦。３−０で快勝した。
16分に先制点を奪ったジュ・ジトンは、32分にもネットを揺らす。49分にはチェン・ワンディがダメ押しゴールを挙げた。
ミャンマー戦より得点数は少なかったものの、中国は36本ものシュートを放つなどベトナムを圧倒。中国メディア『勝迅体育』は「ベトナムはシュートを１本も打てなかった！」などと題した記事を掲載し、「勝点６でグループ首位に立ち、１試合を残して決勝トーナメント進出を決めた」と伝える。
『網易』は「試合が始まり、中国は明らかに優位に立っていた」と振り返り、「基本的にハーフコートでの攻撃と守備の練習のようで、カメラが中国側のフィールドをカバーする必要はなかった」と記し、若き代表チームの戦いぶりを高く評価する。
「試合を見る限り、Ｕ-17女子代表はボールキープ、パス、戦術理解といった点で概ね優れており、現在のＵ-23代表やＡ代表よりもはるかに強いように見える。ユース代表の中国チームは、基礎技術の育成をますます重視しているようだ」
中国は最終節でグループ２位のタイと相まみえる。引き分け以上で首位通過が決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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16分に先制点を奪ったジュ・ジトンは、32分にもネットを揺らす。49分にはチェン・ワンディがダメ押しゴールを挙げた。
ミャンマー戦より得点数は少なかったものの、中国は36本ものシュートを放つなどベトナムを圧倒。中国メディア『勝迅体育』は「ベトナムはシュートを１本も打てなかった！」などと題した記事を掲載し、「勝点６でグループ首位に立ち、１試合を残して決勝トーナメント進出を決めた」と伝える。
『網易』は「試合が始まり、中国は明らかに優位に立っていた」と振り返り、「基本的にハーフコートでの攻撃と守備の練習のようで、カメラが中国側のフィールドをカバーする必要はなかった」と記し、若き代表チームの戦いぶりを高く評価する。
「試合を見る限り、Ｕ-17女子代表はボールキープ、パス、戦術理解といった点で概ね優れており、現在のＵ-23代表やＡ代表よりもはるかに強いように見える。ユース代表の中国チームは、基礎技術の育成をますます重視しているようだ」
中国は最終節でグループ２位のタイと相まみえる。引き分け以上で首位通過が決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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