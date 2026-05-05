「ベトナムはシュートを１本も打てなかった！」“36−０”で若き中国女子が３発快勝、自国メディアが評価「Ｕ-23代表やＡ代表よりはるかに強い」【U-17女子アジア杯】

「ベトナムはシュートを１本も打てなかった！」“36−０”で若き中国女子が３発快勝、自国メディアが評価「Ｕ-23代表やＡ代表よりはるかに強い」【U-17女子アジア杯】