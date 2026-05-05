元ミスコン同士の直接対決、勝負前から美人ポーカー女子の心理戦が火花を散らした。

【映像】ミスコン美女対決、先輩の口撃を受け流す“はんなり笑顔”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの終盤、首位のカンナと3位の廣井佑果子が、オールインをめぐって緊張感たっぷりの一騎打ちを繰り広げた。

すでに3名が敗退し、残るはカンナ、ちーぴょん、廣井の3人。美人秘書ポーカー女子・カンナが首位、アイドル出身のポーカー女子・ちーぴょんが2位、廣井が3位という状況だった。ここまで快調にポットを獲得していたカンナは、ダイヤとクラブの「55」でオールインに踏み切った。

一方、廣井の手はクラブとダイヤの「A9」。実況のテツヤは「負けると3位で終了。コールできるのか！？」と、廣井の判断に注目した。

廣井はすぐには決断できず、チップを手元で転がしながら熟考。すると、ふっと笑顔を浮かべて「なんだ急に？」とカンナに視線をやった。ここまで冷静に勝負していた廣井の突然のリアクションに、テーブルの空気も一変した。

さらに廣井が「チップ持った途端にそんなことするの？」と“口撃”すると、カンナはたまらず吹き出してしまった。それでも「ちゃんといいハンドではあります…」と切り返し、笑顔のまま勝負姿勢を崩さない。

悩んだ末、廣井の決断はコール。解説のAmuは「新旧対決、ここが一つの大きなポイントです」と説明した。廣井は「お願いします！」と声を上げると、そのままテーブルに突っ伏して祈るような姿勢に。緊張感と可愛らしさが入り混じるリアクションに、視聴者も「ばちばち」「顔w」「感情ジェットコースター」と盛り上がった。

勝負の行方は、リバーで「9」がヒットした廣井に軍配。勝利が決まった瞬間、廣井は「落ちた…！」と大喜び。試合中の“口撃”から始まった元ミスコン対決。最後は先輩ポーカー女子の廣井が、勝負どころで貫禄を見せた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）