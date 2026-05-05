職場で「期待されている人」の81％がやっている“ランチの習慣”・ベスト1
「なんであの人が、出世したの？」
そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。
その答えを教えてくれるのが、書籍『会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。今回は同書から、出世した人の81％が実践していた「ランチの習慣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
ランチが、いつも同じ顔ぶれになっていないか
昼休みになると、自然と同じメンバーでランチに行く人は多いだろう。
入社同期。
同じチームの同僚。
気兼ねなく愚痴を言える相手。
気楽で、安心できて、何より楽である。
815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した書籍『会社から期待されている人の習慣115』でも、次のように示されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
しかし、同じ人とばかり過ごしていると、新しい部署や役職との接点はほとんど生まれない。
知らないうちに、視野も人脈も狭くなっていくのである。
期待されている人の81％は、他部署の人とランチをしている
一方で、出世が早い人たちは違う。
同書では、その特徴について次のように示されている。
イラスト：カワバタユウタ
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
期待されている人たちは、ランチの相手を意識的に変えているのだ。
しかも、選ぶのは「誘いやすい人」ではない。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
つまり、あえて関係の薄い相手を誘っているのである。
最初は気まずく、会話も弾まないかもしれないが、そこからしか得られない情報や信頼があるからだ。
出世を分けるのは「弱いつながり」を増やせるかどうか
なぜ期待されている人たちは、そこまでしてランチ相手を変えるのか。
同書では、その理由について次のように指摘されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
普段あまり接点のない人との“弱いつながり”が、新しいチャンスを運んでくる。
ランチは、その橋をかける最も自然な場である。
ただし、大切なのは情報を取りにいくことではなく、「一緒に食事をして楽しかった」と思ってもらうことだ。
その意識と習慣に、出世の差が表れているのかもしれない。
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）