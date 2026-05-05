◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第５節１回戦 立命大４―２関大（４日・ほっともっとフィールド神戸）

今秋のドラフト上位候補対決が実現した。関大・米沢友翔（４年＝金沢）が先発。立命大・有馬伽久（４年＝愛工大名電）との左腕対決となったが、米沢は８回途中に降板。４失点で敗れた。

ネット裏から日本ハム・栗山英樹ＣＢＯらＮＰＢ１２球団の２４人が熱視線を送った。有馬との投げ合いは「特に意識することなく、チームを勝利に導くことだけを考えていた」と力投。最速は自己タイの１４９キロをマーク。３回に先取点を許したが７回まで３安打１失点と力投した。

１点リードの８回に落とし穴が。「何とか粘りたかったところで悔しい結果になった」。３連打で同点に追い付かれ、無死一、二塁のピンチ。三塁線のバントを処理したが、三塁へ悪送球し、勝ち越し点を献上して降板。７回０／３で６安打４失点（自責２）だった。「（悪送球は）ゆっくりステップして投げたら確実にアウトにできたのに…。焦ってしまった」と悔しさをかみしめた。

それでも巨人・岸敬祐スカウトは「調子は良かったと思います。今日は逆球が多かったのはあるけれど、ポテンシャルも高いし、馬力もある。伸びしろも十分にある」と評価。米沢も「初球が甘くなってしまった。初球から厳しいところに攻めていきたい」と課題を口にしている。

２年夏から１年間、肩と肘を痛めリハビリを余儀なくされた。４月１１日の甲子園での関学大戦でリーグ戦初先発し、１安打無四球完封の準完全試合で初勝利を挙げた。目標はプロ入り。２年先輩、中日・金丸夢斗が付けた背番号２１を選んだ。「最初は自分が付けていいかなと気にしたけれど、今は自信もついてきたし２１番らしいピッチングをしようと思っています」と言う。遅れてきたエースが敗戦を糧にして、さらなる成長を誓った。