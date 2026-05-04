兵庫所属の佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝がゴールデンウィーク開催初日の４日、１日３勝の固めがちで今年２９勝目に到達。昨年の勝ち星２７勝を現時点で超えて「この流れを続けるようにしたい」と笑顔を見せた。

３Ｒの４歳上Ｃ２（ダート１４００メートル）で２番人気のリックメイン（牝４歳、西脇・長倉功厩舎、父リアルスティール）に騎乗して勝つと、５Ｒの４歳上Ｃ１（ダート８２０メートル戦）では１番人気のユアマイドリーム（牝４歳、西脇・盛本信春厩舎、父モズアスコット）で逃げ切りＶを決めた。

この日は女性騎手のワンツーが２度あった。９Ｒの芦毛限定戦は塩津璃菜騎手のミキヨウッドテールに先着を許して２着。１０Ｒの「おゝ浜のポン酢特別」（４歳上Ｂ２、ダート１４００メートル）ではクレスコユウシャ（牡５歳、園田・玉垣光章厩舎、父ディスクリートキャット）に騎乗して同馬で５連勝を達成。２着の塩津騎手の乗るポテンザに３馬身半差をつけ、“雪辱”となった。「きょうはよかったです」と晴れ晴れとした表情で引き揚げていった。