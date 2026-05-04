北村匠海が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』公式SNSでは、第4話放送に先駆けて、第3話の写真と第4話の予告動画を投稿した。

【写真】北村匠海“朝野”のやわらかな笑顔と「泣ける」と話題の予告動画

■北村匠海が熱演！『サバ缶、宇宙へ行く』最新話

本作は、福井県の水産高校を舞台に、生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。

北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一（あさの・しゅんいち）が、生徒たちを見守りながら夢を応援。生徒と伴走する朝野も成長していく軌跡を描く。

第3話を振り返る写真では、北村演じる朝野の姿をはじめ、生徒たちと話し合う姿など臨場感たっぷりの場面写真が並んでいる。

第4話の予告動画では、「今夜放送の第４話を特別にちょい見せっ」として北村が電話をするシーンを公開。北村が「突然すみません」と、JAXA（宇宙航空研究開発機構）職員の皆川有紀（ソニン）に連絡をする場面が公開。テキストでは「サバ缶のプロジェクトが２期生に引き継がれて再始動」と綴っている。

この投稿を受けて、フォロワーからは「もう泣ける！」「予告だけで泣きそう」「青春感がいいね」「この平和な世界観のドラマが大好き」などのコメントが寄せられた他、「淡々と話す姿がたまらなない」「朝野先生大好き」と北村の演技にも称賛の声が見られた。

■写真：『サバ缶、宇宙へ行く』第3話振り返りショット

■動画：『サバ缶、宇宙へ行く』第4話予告