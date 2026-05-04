歌手G−DRAGON（ジードラゴン）のステージ衣装に黒人蔑視の表現が入っていて論争が巻き起こった。これに対して所属事務所は即座に謝罪した。

4日、韓国歌謡界によると、G−DRAGONが2日にマカオで開催されたK−POPコンサート「K−SPARK」に出演した当時着用していたTシャツには「RONNY， EEN GEILE NEGER__ JONGEN」と書かれていた。

これはオランダ語で人種差別的な意味を含んでいて問題となった。「EEN GEILE」は「性的に興奮した」という意味であり、「NEGER」は黒人を蔑称する際に使用される。

こうしたグローバルファンからの指摘が相次ぐと、所属事務所のギャラクシーコーポレーションはコメントを通じて「社会的・文化的文脈上、適切でないフレーズが含まれた点について心からお詫び申し上げる」と謝罪した。

続けて「当社は今回の事案を通じて、より細心の文化的感受性と責任ある検討の重要性を改めて認識した」とし、「スタイリングを含む内部検討および確認手順全般を綿密に調べ、改善し、より慎重な基準の下で運営していく」と付け加えた。