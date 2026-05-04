2025年に好評を博した「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」が、2026年はさらにスケールアップしてゴールデンウィークのSHIBUYA TSUTAYAに出現！

5月1日(金)からスタートしているこのイベントでは、7階のカフェだけでなく、1階での壮大な展示や、B1階でのバラエティ豊かなグッズが揃うポップアップストアも同時展開されます。

今回は、映画の世界観をいち早く体験できる1階の展示イベントと、ファン必見のアイテムが並ぶB1階のポップアップストアについて紹介します。

SHIBUYA TSUTAYA「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」

開催場所：SHIBUYA TSUTAYA 1F

開催期間・営業時間：

・第1弾：2026年5月1日(金)〜5月15日(金) 10:00〜20:00

・第2弾：2026年5月16日(土)〜5月31日(日) 10:00〜21:00

※5月15日(金)、5月31日(日)は10:00〜18:00となります。

1階では、期間を第1弾と第2弾に分けて、異なるテーマで「スター・ウォーズ」の銀河へと誘う没入型の特設展示が行われます。

大画面での名シーン特別映像の上映や、渋谷に現れたグローグーと出会える体験コンテンツも用意されています。

フロアに壮大なスターフィールドが出現し、ダース・ベイダー、

カイロ・レン、ストームトルーパー、

マンダロリアン、グローグー、

チューバッカ、C3-PO、R2-D2など、人気キャラクターたちの等身大スタチューが並び立つオリジナルフォトスポットが登場！

5月16日（土）からは、5月22日（金）公開の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の世界へと模様替え。

マンダロリアン・アンド・グローグーの等身大スタチューが展示されるほか、グローグーと一緒に写真が撮れるインタラクティブ・フォトブースなど、映画の世界を先取りできるコンテンツが目白押しです。

来場者特典として、日程に応じて以下の特典がプレゼントされます（お1人様1点、なくなり次第終了）。

・スター・ウォーズ公式SNSフォローステッカー：5月1日(金)〜

・ライトセーバー型バルーン（色はランダム）：5月4日(月・祝)〜5月6日(水・祝)

・うちわ：5月22日(金)〜5月24日(日)

【B1F】STAR WARS POP-UP STORE by SHIBUYA TSUTAYA

開催場所：SHIBUYA TSUTAYA B1F

開催期間：2026年5月1日(金)〜7月16日(木)

営業時間：10:00〜21:00

B1階では、「スター・ウォーズ」に登場する様々なキャラクターの商品をバラエティー豊富に取り揃えたポップアップストアが開催されます。

販売商品（一部）

・SHIBUYA TSUTAYA先行販売 ヘビーウェイトTシャツ（M、L、XL）：5,500円（税込）

・マグカップ：2,200円（税込）

・ランダムアクリルスタンド（全6種）：990円（税込）

購入者特典

期間中、5,500円（税込）以上購入すると、限定のピンバッジ（デザインはランダム）をプレゼント。

※特典は無くなり次第終了となります。7階での物販購入分も対象となりますが、カフェでの飲食代は対象外で、レシートの合算はできませんのでご注意ください。

7階のカフェでは特別なメニューやグッズ販売も開催中。

施設全体が賑わうSHIBUYA TSUTAYAの「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」の紹介でした。

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