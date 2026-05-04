BRITA Japan（ブリタ、東京都中央区）が、47都道府県の「水道水」に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。

【ランキング】水道水が「おいしい県」＆「おいしくない県」TOP3！（結果を見る）

水道水が「おいしい県」＆「おいしくない県」1位は？

調査は3月30日〜4月17日、全国の20〜60代の男女4700人（各都道府県100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

「居住している地域の水道水はおいしいと感じますか？」と聞くと、「おいしいと感じる」と回答した割合が最も高かったのは鳥取県と山梨県で、共に82.0％で1位となりました。次いで、富山県が80.0％で3位でした。

この結果について同社は、「いずれも自然環境に恵まれた地域が上位を占めており、水源環境のよさが評価に影響していることがうかがえます」と分析しています。

一方、「おいしくないと感じる」1位は沖縄県（32.0％）で、2位が茨城県（27.0％）、3位が大阪府（25.0％）の順となりました。

さらに、「居住している地域の水道水の安全性が気になりますか？」と尋ねると、「とても気になる」（12.8％）と「やや気になる」（36.7％）を合わせて、49.5％と約半数が「気になる」と回答しました。

また、「水道水の安全性が気になる」と回答した人の割合を都道府県別に見ると、最も多かったのは沖縄県で64.0％。次いで、福岡県（61.0％）、鹿児島県（58.0％）の順となりました。地域によって安全性への関心度に差が見られ、上位の地域では全国平均（49.5％）を大きく上回る結果となりました。

皆さんが住んでいる地域の水道水は、「おいしい」と思いますか？ それとも……？

