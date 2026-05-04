「買うのを渋って缶コーヒーだけ買って帰宅」29歳男性が深夜のコンビニで“物価高”を感じた瞬間…
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼宮城県在住29歳男性、1カ月の出費内訳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：事務職
・年収：200万円
・貯蓄：5万円以下
・家賃：0円（社宅のため）
・間取り：1R
・食費：2万5000円
・交際費：1万3000円
・電気代：7200円
・ガス代：2400円
・水道代：5700円
・車の維持費：2万円
男性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「お米は、5kgが2000円台で買えた時は、なくなりそうになったらすぐに追加で買うことができましたが、今では安価でも価格が2倍近くするので……」
買わなくなったお米は、1kg200円ほどのパスタで代用しているそう。「お米は気軽に買えないぜいたく品になってしまったので」と、物価高が家計の負担となっていることがうかがえます。
「コンビニ弁当です。深夜まで残業で、自宅で自炊をするほどの気力も体力もなく帰り際にコンビニに寄ったのですが、700円ほどのコンビニ弁当が高過ぎると感じ、買うのを渋ってしまい缶コーヒーだけ買って帰宅しました。その日は晩ご飯を食べずに寝ました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中ですが、食費を削り過ぎることはしたくないといいます。
「安月給でも頑張って働いているのだから、最低限好きなものは定期的に食べたいです」
限られた収入の中でやりくりしている状況が垣間見えます。物価高を乗り越えるためには、忍耐も必要なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
米は気軽に買えないぜいたく品今回紹介するのは、宮城県に住む29歳男性の生活実態です。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：事務職
・年収：200万円
・貯蓄：5万円以下
・家賃：0円（社宅のため）
・間取り：1R
・食費：2万5000円
・交際費：1万3000円
・電気代：7200円
・ガス代：2400円
・水道代：5700円
・車の維持費：2万円
男性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「お米は、5kgが2000円台で買えた時は、なくなりそうになったらすぐに追加で買うことができましたが、今では安価でも価格が2倍近くするので……」
買わなくなったお米は、1kg200円ほどのパスタで代用しているそう。「お米は気軽に買えないぜいたく品になってしまったので」と、物価高が家計の負担となっていることがうかがえます。
買うのを渋ってしまい……また最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く買うのを断念した経験もあったそうです。
「コンビニ弁当です。深夜まで残業で、自宅で自炊をするほどの気力も体力もなく帰り際にコンビニに寄ったのですが、700円ほどのコンビニ弁当が高過ぎると感じ、買うのを渋ってしまい缶コーヒーだけ買って帰宅しました。その日は晩ご飯を食べずに寝ました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中ですが、食費を削り過ぎることはしたくないといいます。
「安月給でも頑張って働いているのだから、最低限好きなものは定期的に食べたいです」
限られた収入の中でやりくりしている状況が垣間見えます。物価高を乗り越えるためには、忍耐も必要なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)