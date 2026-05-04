藤原丈一郎、原点にUSJ？ 履歴書の写真で“縁” 「チームなにわ男子」vs「チームマリオ」がクイズ対決
7人組グループ・なにわ男子の大西流星、高橋恭平、西畑大吾、藤原丈一郎が、4日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』に出演する。開園25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）との豪華コラボスペシャルを2時間にわたって放送。知っているようで知らないUSJにまつわる豆知識と常識クイズに挑む。
【写真】“お願い”ポーズで祈る姿がかわいいなにわ男子
今年デビュー5周年を迎え、USJと同じくメモリアルイヤーとなる“なにわ男子”の4人による「チームなにわ男子」は、原田泰造（ネプチューン）と堀内健（ネプチューン）、対するのは名倉潤（ネプチューン）と林修、現在公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で声優を務めるマリオ役の宮野真守、キノピオ役の関智一、そして映画アンバサダーのチョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）による「チームマリオ」。なお、宮野と関は今回が番組初登場となる。
地元のプライドをかけて全問正解を狙う「チームなにわ男子」と、作品の看板を背負う「チームマリオ」。25周年の祝祭ムード漂うパークを舞台に、一歩も譲れない真剣勝負が幕を開ける。
今回両チームが挑むのは、1stステージ「ブレインタワーゴールド」、2ndステージ「ファイブリーグ」、3rdステージ「セブンコード」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全４ステージ。問題は、USJで体験できる映画やゲーム、アニメなど超人気作品の世界から幅広く出題され、初心者も、USJマニアも楽しめる、充実した内容となっている。「チームなにわ男子」の大西は、「（USJは）僕たちの地元（大阪）ですし、プライベートでもメンバー同士で行くので」と自信満々。
さらに藤原は「事務所に送った履歴書の写真は、USJのパーク内で撮った写真なんです。USJがなかったら、この場に立っていなかった」と、自身の原点ともいえる驚きの縁を明かし、スタジオを沸かせる。一方、「チームマリオ」のチョコプラ・松尾は「間違えるようなことがあれば、アンバサダーを降りますので…！」と退路を断つ強気な宣言で自らにプレッシャーをかけ、スタジオの笑いを誘う。また、問題VTRにはUSJでのライブ経験を持つ元日向坂46の丹生明里や、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）も登場し、クイズバトルをさらに盛り上げる。
ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」では、USJオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル サポート」のペア宿泊券が抽選でプレゼントされる。
【写真】“お願い”ポーズで祈る姿がかわいいなにわ男子
今年デビュー5周年を迎え、USJと同じくメモリアルイヤーとなる“なにわ男子”の4人による「チームなにわ男子」は、原田泰造（ネプチューン）と堀内健（ネプチューン）、対するのは名倉潤（ネプチューン）と林修、現在公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で声優を務めるマリオ役の宮野真守、キノピオ役の関智一、そして映画アンバサダーのチョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）による「チームマリオ」。なお、宮野と関は今回が番組初登場となる。
今回両チームが挑むのは、1stステージ「ブレインタワーゴールド」、2ndステージ「ファイブリーグ」、3rdステージ「セブンコード」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全４ステージ。問題は、USJで体験できる映画やゲーム、アニメなど超人気作品の世界から幅広く出題され、初心者も、USJマニアも楽しめる、充実した内容となっている。「チームなにわ男子」の大西は、「（USJは）僕たちの地元（大阪）ですし、プライベートでもメンバー同士で行くので」と自信満々。
さらに藤原は「事務所に送った履歴書の写真は、USJのパーク内で撮った写真なんです。USJがなかったら、この場に立っていなかった」と、自身の原点ともいえる驚きの縁を明かし、スタジオを沸かせる。一方、「チームマリオ」のチョコプラ・松尾は「間違えるようなことがあれば、アンバサダーを降りますので…！」と退路を断つ強気な宣言で自らにプレッシャーをかけ、スタジオの笑いを誘う。また、問題VTRにはUSJでのライブ経験を持つ元日向坂46の丹生明里や、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）も登場し、クイズバトルをさらに盛り上げる。
ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」では、USJオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル サポート」のペア宿泊券が抽選でプレゼントされる。