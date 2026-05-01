ラ・リーガ 25/26の第34節 ベティスとレアル・オビエドの試合が、5月4日01:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、thiago cruz fernandez（FW）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ベティスのクチョ・エルナンデス（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

さらに45分ベティスが追加点。アントニ（FW）のアシストからアブデ・エザルズリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とベティスがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ニコラス・フォンセカ（MF）からサンティ・カソルラ（MF）に交代した。

58分ベティスが追加点。アブデ・エザルズリ（FW）のアシストからクチョ・エルナンデス（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ベティスが3-0で勝利した。

2026-05-04 03:40:20 更新