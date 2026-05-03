◇スコットランド・プレミアリーグ セルティック 2―1 ヒバーニアン（2026年5月3日 英国・エディンバラ）

2位セルティックのFW前田大然（28）が公式戦3試合連続ゴールでリーグ戦4連勝に貢献した。

敵地のヒバーニアン戦は前半21分に相手に退場者が出て数的優位な展開。前田は同41分に先制点を決めた。同追加タイムに追いつかれたが、後半27分にFWイヘアナチョが決勝点。チームは残り3試合で勝ち点を73に伸ばし、4日に3位レンジャーズとの上位対決を控える首位ハーツと並んだ。ハーツは得失点差でセルティックを上回っているものの、レンジャーズに敗れれば上位3強が勝ち点1差にひしめく大混戦になる。

年明け以降はゴール関与で数字が伸びなかった前田だが、セントミレンを延長の末に6―2で破った4月19日のスコットランド杯準決勝で1得点1アシストを記録すると、同25日のフォルカークとのリーグ戦でも2得点1アシストの活躍。この日も1得点で昨季に続いてリーグ戦10得点に到達し、優勝争いが大詰めを迎えている終盤で調子を上げている。

セルティックは次節10日にレンジャーズと対戦。13日のマザーウェル戦を経て16日の最終節ではハーツと顔を合わせる。23日にはスコットランド杯決勝でダンファームリンと大一番が続く中、前田の復調はセルティックにとって追い風となりそうだ。