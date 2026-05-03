第３１回ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１は５月１０日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。

ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２歳時に京王杯２歳ステークス・Ｇ２で重賞初制覇。前走のファルコンステークス・Ｇ３は折り合い重視で運び、直線は４角４番手から上がり３ハロン３３秒６の脚を使って押し切り、重賞２勝目をゲットした。

２走前の朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１での２着を含め実績は最上位。ゲートセンスがよく、いい位置でレースを運べるのが強み。栗東・ＣＷコースでの１週前追い切りには、福永祐一調教師が自ら騎乗して６ハロン８２秒４―１１秒２をマーク。前走のダメージもなく軽快な動きを披露しており、厩舎のＧ１初制覇へ視界良好だ。

カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は皐月賞で１３着と大敗。直線で伸びを欠いた内容から、２０００メートルは長かった印象。そこから中２週と間隔は詰まっているが、５月２日には栗東・坂路で自己ベストを更新する５１秒８―１２秒５をマーク。デイリー杯２歳ステークス・Ｇ２での２着に、朝日杯フューチュリティステークスでＧ１初制覇を飾った得意のマイルに戻るだけに、巻き返す余地は十分ある。

サンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は１番人気に支持されたチャーチルダウンズカップ・Ｇ３でまさかの１２着に終わったが、スタート後にゴチャついた影響で引っかかってしまった。力を出し切っての敗戦ではなく、２走前の内容から軽視は禁物だ。

そのチャーチルダウンズカップ・Ｇ３を制して２戦２勝としたアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は、新馬勝ちが今回と同じ東京のマイル戦。まだ底を見せていない魅力があり、無傷の３連勝で一気に頂点まで駆け上がるか。

ニュージーランドトロフィー・Ｇ２の覇者レザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）、報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２を勝ったギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）なども虎視たんたんとＧ１タイトルをうかがう。