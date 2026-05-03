『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』挿入歌「ハナ咲けばユメ駆ける」5月9日より先行配信決定！

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ラブライブ︕シリーズの第5作目として、アプリゲーム「Link! Like! ラブライブ︕」などで展開中の『ラブライブ︕蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』が完全新作アニメーション化︕『映画 ラブライブ︕蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が5月8日より全国公開される。

この度、挿入歌「ハナ咲けばユメ駆ける」が公開翌日の5月9日より先行配信決定となった。

また同じく5月9日(土)から、スリーズブーケ「Berry Merry Go Round」、DOLLCHESTRA「フリジア」、みらくらぱーく！「PANAI☆」、Edel Note「咲かnow!」の楽曲配信が決定。そして7月1日発売の「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 103rd Graduation Album」ジャケットデザインも公開となった。

さらに映画公開日の5月8日(金)からは、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式YouTubeチャンネルにて公開中の番組「ブルパ開催！映画大入り祈願！inせーので！はすのそら！」にて、映画のヒットを祈願するために各キャストにより制作された作品が、ゲーマーズ店頭にて展示されることが決定した。制作過程は、5月4日から順次せーはす！にて公開予定。

●リリース情報

映画挿入歌「ハナ咲けばユメ駆ける」

歌：蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

作詞：畑 亜貴 作曲：塚田耕平 編曲：船山基紀

5月9日(土)先行配信開始

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3490

CD 6月3日発売

蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ ニューシングル A盤

タイトル未定

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_5950

蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ ニューシングル B盤

タイトル未定

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_5951

5月9日(土)配信開始

「Berry Merry Go Round」

歌：スリーズブーケ[日野下花帆(CV.楡井希実)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)]

作詞：ケリー 作曲：加部 輝、RT2 編曲：加部 輝

「フリジア」

歌：DOLLCHESTRA[村野さやか(CV.野中ここな)、徒町小鈴(CV.葉山風花)]

作詞：TATSUNE 作曲：Michael Super Lassie 編曲：佐藤厚仁

「PANAI☆」

歌：みらくらぱーく！[大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)]

作詞：ろさ 作曲・編曲：塚田耕平

「咲かnow!」

歌：Edel Note[セラス 柳田 リリエンフェルト(CV.三宅美羽)、桂城 泉(CV.進藤あまね)]

作詞・作曲：Skipjack 編曲：生田真心

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3492

詳細はこちら

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/str/?p=01_6117

7月1日発売

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 103rd Graduation Album」



〜Full Bloom Memories〜 Hinoshita Kaho【初回限定盤】

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_6066



〜Full Bloom Memories〜 Hinoshita Kaho【通常盤】

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_6067



〜Full Bloom Memories〜 Murano Sayaka【初回限定盤】

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_6068



〜Full Bloom Memories〜 Murano Sayaka【通常盤】

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_6069



〜Full Bloom Memories〜 Osawa Rurino【初回限定盤】

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_6070



〜Full Bloom Memories〜 Osawa Rurino【通常盤】

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/music/cd/?p=01_6071

●イベント情報

5月8日(金)〜展示開始／ブルパ開催！映画大入り祈願！全国花咲くキャンペーン！

展示期間：5月8日(金)〜6月30日(火)

展示店舗

楡井希実：AKIHABARAゲーマーズ本店

野中ここな：ゲーマーズ博多店

花宮初奈：原宿ゲーマーズ

佐々木琴子：ゲーマーズ小倉店

菅 叶和：ゲーマーズ池袋Bookstore

月音こな：ODAIBAゲーマーズ

櫻井陽菜：ゲーマーズ金沢

葉山風花：ゲーマーズなんば店

来栖りん：ゲーマーズ仙台店

三宅美羽：ゲーマーズ沼津店

進藤あまね：ゲーマーズ名古屋店

詳細はこちら

https://www.lovelive-anime.jp/news/01_6116.html

●作品情報

『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』

5月8日(金)全国劇場公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス

＜あらすじ＞

いよいよ開催される、Bloom Garden Party。

それは、花帆たちが1年をかけて追いかけてきた、

すべての人が“いつかきっと”花咲くステージ。その第一歩。

あの日、卒業生たちと誓った約束が叶う、やっと届いた夢の日。

それは、卒業を控えた103期生が、蓮ノ空の生徒として仲間と過ごせる最後の一日でもあった。

――それでも、少女たちは精一杯に”青春（いま）”を駆け抜ける。

これは、花咲こうともがき続けた少女たちの「みんなで叶える物語（スクールアイドルプロジェクト）」。

【キャスト】

日野下花帆：楡井希実

村野さやか：野中ここな

乙宗 梢：花宮初奈

夕霧綴理：佐々木琴子

大沢瑠璃乃：菅 叶和

藤島 慈：月音こな

百生吟子：櫻井陽菜

徒町小鈴：葉山風花

安養寺姫芽：来栖りん

セラス 柳田 リリエンフェルト：三宅美羽

桂城 泉：進藤あまね

【スタッフ】

原作：矢立 肇

原案：公野櫻子

監督：黒粼 豪

脚本：丸戸史明

キャラクターデザイン：飯塚晴子

デザインワークス：如月憂

美術監督：奥村泰浩

ステージコンセプトアート：まのでまりな

色彩設計：千葉絵美

CG監督：濱川海渡

撮影監督：田中宏侍 高橋文花

編集：神野 学

音響監督：野崎圭一

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：サブリメイション

企画制作：サンライズ

製作：2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

配給：バンダイナムコフィルムワークス

＜蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブとは＞

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、アプリ『Link！Like！ラブライブ！』や、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開中のバーチャルスクールアイドルです。金沢の私立蓮ノ空女学院を舞台とし、入学や卒業といったメンバーの高校生活がリアルタイムと同じ時間で進行していきます。展開がスタートしてから3周年となる2026年には、5月の福岡公演を皮切りに、「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 6th Live Dream 〜Bloom Garden Party〜」が開催されるなど、精力的な活動を行っています。

＜ラブライブ！シリーズとは＞

「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル・”スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。

最初のシリーズである『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』など、多くのシリーズを生み出し、TVアニメの放送や、キャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

©2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

関連リンク

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/movie/

ラブライブ！シリーズ公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/