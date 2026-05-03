内田理央、美ボディ眩しいハワイでの水着ショット公開「透明感レベチ」「さすがのスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/05/03】女優の内田理央が5月2日、自身のInstagramを更新。ハワイでの水着姿などを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳女優の水着姿「ハワイの景色に負けない美貌」
内田は、「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい」とつづり、ハワイ・オアフ島でのオフショットを投稿。「ハレクラニのプール この前に海入ったから髪びちょびちょ」と明かしつつ、ブルーのベアトップ水着を着用し、プールに浸かって微笑む姿を披露しており、美しいデコルテが際立つショットとなっている。またこの他にも、現地のカフェでの様子や水上スキーを楽しむ様子も公開している。
この投稿には「透明感レベチ」「さすがのスタイル」「ハワイの景色に負けない美貌」「スタイル抜群で憧れる」「水着姿眩しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳女優の水着姿「ハワイの景色に負けない美貌」
◆内田理央、美ボディ輝くハワイ水着ショット
内田は、「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい」とつづり、ハワイ・オアフ島でのオフショットを投稿。「ハレクラニのプール この前に海入ったから髪びちょびちょ」と明かしつつ、ブルーのベアトップ水着を着用し、プールに浸かって微笑む姿を披露しており、美しいデコルテが際立つショットとなっている。またこの他にも、現地のカフェでの様子や水上スキーを楽しむ様子も公開している。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿には「透明感レベチ」「さすがのスタイル」「ハワイの景色に負けない美貌」「スタイル抜群で憧れる」「水着姿眩しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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