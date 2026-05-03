【横浜国際映画祭】超特急・草川拓弥、シックな黒スーツでレッドカーペット 竹中直人、根岸拓哉らと笑顔
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『殺手 #4』の竹中直人、根岸拓哉、草川拓弥、鈴木祐介が歩行した。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
4人は黒のシックなスーツ姿で登場。草川が“プロデューサー”と紹介され、笑う一幕もあった。竹中は「横浜の風景は最高です。『横浜国際映画祭』は4回目になるんですけど、また呼んでいただけて光栄です」と笑顔で話していた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
4人は黒のシックなスーツ姿で登場。草川が“プロデューサー”と紹介され、笑う一幕もあった。竹中は「横浜の風景は最高です。『横浜国際映画祭』は4回目になるんですけど、また呼んでいただけて光栄です」と笑顔で話していた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。