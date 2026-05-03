ABEMA発のProject PRISMation、初のリアルイベント開催決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation」において、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を５月17日（日）に開催する。また、５月１日（金）より本イベントのチケット販売を開始した。
「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターとオリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで、作品を見る人の心に残るような物語作りやクリエイターの刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていくプロジェクト。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められている。
このたび開催が決定したリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」では、『Poppin-Play Kitchen』『Gluttomy』『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』といった「Project PRISMation」発の作品をはじめ、『彼女と彼女の猫』（新海誠）、『フミコの告白』(石田祐康)、『マイリトルゴート』(見里朝希)、『PUPARIA』（玉川真吾）などインディーアニメの歴史を彩る名作から『ミルキー☆ハイウェイ』（ヨウ☆ヘイ）、『LUCA』(藍にいな)などSNSで反響を呼ぶ話題作まで厳選された計23作品を劇場の巨大スクリーンで特別上映。
また、本イベントは第１部・第２部の２部構成でスペシャルトークセッションを実施。第１部では、『PUI PUI モルカー』（原案・監督）などを手掛ける見里朝希さんをはじめ、『高野交差点』で第77回毎日映画コンクール・アニメーション映画賞等を受賞した伊藤瑞希さん。CGアニメのディレクター・アニメーターで専門学校HAL在学中に国内外の賞を数多く受賞した吉武薫さん。『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』より森山瑠潮さん（うぐいす工房）のほか、スペシャルゲストとして声優・山本和臣さんが登壇。第２部では、『PUPARIA』で国内外から高い評価を得る玉川真吾さんやYOASOBIさん、Adoさんらのミュージックビデオを手掛ける藍にいなさんをはじめ、伊藤瑞希さん、吉武薫さんが登壇。MCは両部ともに声優・徳井青空さんが務め、作品制作の裏側やクリエイティブの源、発想のルーツに迫るトークをお届け。ここでしか聞くことのできない貴重な内容となっている。
さらに、本イベントでは「Project PRISMation」に関する重大発表を世界最速で公開予定。また会場限定のオリジナルグッズも販売。チケットは５月１日（金）より販売中。
（C）AbemaTV, Inc.
「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターとオリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで、作品を見る人の心に残るような物語作りやクリエイターの刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていくプロジェクト。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められている。
また、本イベントは第１部・第２部の２部構成でスペシャルトークセッションを実施。第１部では、『PUI PUI モルカー』（原案・監督）などを手掛ける見里朝希さんをはじめ、『高野交差点』で第77回毎日映画コンクール・アニメーション映画賞等を受賞した伊藤瑞希さん。CGアニメのディレクター・アニメーターで専門学校HAL在学中に国内外の賞を数多く受賞した吉武薫さん。『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』より森山瑠潮さん（うぐいす工房）のほか、スペシャルゲストとして声優・山本和臣さんが登壇。第２部では、『PUPARIA』で国内外から高い評価を得る玉川真吾さんやYOASOBIさん、Adoさんらのミュージックビデオを手掛ける藍にいなさんをはじめ、伊藤瑞希さん、吉武薫さんが登壇。MCは両部ともに声優・徳井青空さんが務め、作品制作の裏側やクリエイティブの源、発想のルーツに迫るトークをお届け。ここでしか聞くことのできない貴重な内容となっている。
さらに、本イベントでは「Project PRISMation」に関する重大発表を世界最速で公開予定。また会場限定のオリジナルグッズも販売。チケットは５月１日（金）より販売中。
（C）AbemaTV, Inc.