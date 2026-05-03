岩本照がタンクトップ＆短パンでたくましい腕を披露！鍛え上げた身体と爽やかビジュアルに「かっこよすぎて見惚れる」「上腕二頭筋が最高」「デカめろ」「ウェアがいわふかで神」の声

【写真】岩本照のトレーニング＆カメラ目線カット／プライベートで登山やトレイルランニングを楽しむ岩本照

Snow Manの岩本照が、『Tarzan』924号に登場。公式Xで公開されたトレーニングカットが反響を集めている。

■岩本照、タンクトップ＆短パン姿でたくましい腕を披露

『Tarzan』924号の特集「絶対に続けられる自宅トレーニング。」では、岩本が4種目以上の筋トレを週末1回にまとめて行う時短テク「ウィークエンドウォリアー」のお手本として登場。

公開されたカットでは、鮮やかな黄色のタンクトップにパープルの短パンを合わせたスポーティなスタイルで、ダンベルを手にトレーニングする姿を見せた。引き締まった肩まわりやたくましい腕が際立ち、真剣な表情からもストイックな雰囲気が伝わってくる。

別カットでは、あごに手を添えてカメラを見つめる姿も公開。プライベートでも登山やトレイルランニングを楽しむ岩本らしい、鍛え抜かれた身体と爽やかなビジュアルで存在感を放つカットとなっている。

SNSでは「かっこよすぎて見惚れる」「ストイックで尊敬する」「かわいいお顔と鍛え上げた身体のギャップがたまらない」「デカめろ」「上腕二頭筋が最高」「腕太すぎる」「守られたい」「ウェアがいわふかで神」といった声が寄せられている。

■プライベートで登山やトレイルランニングを楽しむ岩本照

Snow Man

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