人気レースクイーンの池永百合（30）が3日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン＆ニーハイブーツ・コス姿を披露した。

「SUPERGT Rd.2 Fuji 今日から富士スピードウェイでSUPERGT Rd.2が開催です！！天気も持ちそうでよかった」とつづり、ショーパン＆ニーハイブーツのコスチューム姿の写真をアップ。

「64号車Modulo Nakajima Racingの応援をよろしくお願いします」と呼び掛け、ハッシュタグで「SUPERGT」「スーパーGT」「Modulo64」「富士スピードウェイ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「爽やかなコスチュームに見えて良いですね〜かわいい」「とても可愛いです」「美しい」「美脚すぎ」「百合ちゃん素敵だよ」「めっちゃかわいい」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。