将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で対局を開始した。3連覇を目指す伊藤匠叡王（王座、23）に、斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する今シリーズ。開幕から2連勝を飾っている伊藤叡王が本局を制してストレート防衛を決めるか、後がない斎藤八段が反撃の狼煙を上げるか。注目の第3局が幕を開けた。

【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 注目の第3局（生中継中）

今期の五番勝負は、叡王戦初の海外対局となった第1局のシンガポール対局、続く第2局の石川県加賀市での対局と、伊藤叡王がいずれも勝利。決断よく踏み込む盤石の指し回しを見せ、防衛に「王手」をかけて本局を迎えた。本局に勝利すれば、タイトル獲得通算4期目となる堂々の叡王3連覇達成となる。

一方、苦しい星取りとなった挑戦者の斎藤八段だが、持ち前の粘り強さと終盤力は折り紙付き。2期連続で挑戦権を掴みとっただけに、叡王位にかける思いは強い。追い込まれた状況で、後手番となる本局にどのような作戦を用意してきたのか、ファンの関心が高まっている。

持ち時間は各4時間、本局の先手は伊藤叡王。

（ABEMA／将棋チャンネルより）