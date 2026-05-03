『コンビニ兄弟』野宮祐樹役に田中偉登 キャラクター紹介（17）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、田中偉登が演じる野宮祐樹を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
田中偉登が演じる野宮祐樹は、「テンダネス門司港こがね村店」のアルバイトのひとり。北九州体育大の２年生。かつてレスリングをやっており、がっちりした体格。常連のお客さんである浦田茂雄（中原丈雄）との接し方に悩んでいる。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
田中偉登が演じる野宮祐樹は、「テンダネス門司港こがね村店」のアルバイトのひとり。北九州体育大の２年生。かつてレスリングをやっており、がっちりした体格。常連のお客さんである浦田茂雄（中原丈雄）との接し方に悩んでいる。