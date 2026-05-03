人気ユーチューバー、ヒカルが2日夕、Xを更新。“タモリ論争”をめぐるスリムクラブ真栄田賢のXポストに反応した。

この件は4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調し、自身が2001年頃から「森田一義アワー 笑っていいとも!」に若手有望株として一時レギュラー出演しており「俺は全くハマらなかった人」と告白した上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。それで言うとやっぱり、お笑いでも何でもそうやけど好みってあるやん。俺は正直、そんなですよ」と語るなどし、ネットでさまざまな論議を呼んでいる。

真栄田は同28日に「タモリさんは最高に面白い愛の人です」などとXに投稿。さらに今月2日の更新で「人に、お前面白くないって言われたら嫌じゃん」と断言して、「たぶんだけど、幼稚園で自分の子供が、他の子供に『お前面白くない』って言ったら、俺ザワッてなって、『何でそんな事言った？（相手の子に）ごめんね』ってなる。そんなシンプルな心理だと思う」と一連の騒動に自分なりの解釈を示した。

「それでも人に『面白くない』って動画まで撮って言う、それが炎上しても『本音言っただけ』って自分の子供が言ったら、俺はザワってなる。ザワワよ。ザワワ」と続けて、「そんな、人がザワワになる事、人に向かって面白くないって言う人は、よっぽど、＜1＞寝不足＜2＞さびしい＜3＞自分に自信が無い のどっちかだと思う」と持論を展開した。そういった私見を述べつつも、最後に「って、今まで書いた事、全部、内間が言ってました」と相方内間政成を持ち出してオチをつけた。

ヒカルはこの真栄田のポストを添付。「まず、嫌な気持ちにさせたのはすみません。ただこのポストはヒカルの番組だったら見ないと書かれているので僕のことを遠回しに面白くないと言っていることになりませんか？ 僕はザワってなりました あと芸人さんが最初にYouTuberは面白くないとテレビで言ってたりYouTubeで言われてると思いますが、それに関してはどうお考えでしょうか？ 大勢のYouTuberが先にバカにされてきたという過去があります。

芸人さんの発言だったら許されるんですか？ そこへの回答がとても気になります。ザワワの気持ちです」と述べた。そして「最後にこの件を取り上げてくださりありがとうございました。そこはとても感謝しています！」とつづった。

ザワってなってるんだな。

このヒカルのポストに対し、真栄田はさらに「良かった。じゃあ、ザワってなる人の気持ちが分かったんだな。じゃあ、君が、タモリさんに言うべき事は分かるよな。って、内間が言ってました」と返していた。