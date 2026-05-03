月詠み、ユリイ・カノンがプロセカへ「世界の歩き方」書き下ろし！新ボーカリストを迎えた月詠みがセルフカバーが配信リリース&MV公開！

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作曲家ユリイ・カノンを唯一のメンバーとして作品毎に歌い手や奏者などの制作メンバーを編成し、様々なクリエイターと共に小説と音楽で一つの作品を作り上げる音楽プロジェクト、月詠み（ツクヨミ）。スマートフォン向けリズム&アドベンチャー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（通称：プロセカ）へ、ユリイ・カノンが書き下ろした楽曲「世界の歩き方」がゲーム内に実装された。さらに本楽曲を月詠みがセルフカバーし配信リリースした。

ユリイ・カノンがプロセカへ楽曲を書き下ろすのは、4年ぶり2度目。前作「イフ」はゲームのユーザーのみならず幅広い層に支持され、YouTubeでの再生回数は750万回以上を記録。プロセカのライブイベントでも披露されるなど、今なお高い人気を誇る楽曲へと成長している。

そして本作「世界の歩き方」は、異なるセカイが交差する“プロセカ”の企画「ワールドリンクイベント」の第一弾を飾る一曲。ユリイ・カノン自らが作詞・作曲・編曲のすべてを手掛け、正解のない世界で迷いながらも、自らの選択を信じて前に進んでいく姿を描いた、晴れやかで力強い楽曲に仕上がっている。

また月詠みとしては、本作より新ストーリーのボーカリストとして「noa」を迎え、新たなフェーズの幕開けを告げる作品ともなった。

「世界の歩き方」の配信リリースにあわせ、月詠みの映像作品を数多く手がける熊味噌によるMusic Videoも公開。1人の少女が夢見たセカイを描いている。さらに、ニコニコ「ユリイ・カノン」アカウントでは「世界の歩き方」初音ミクver.のMusic Videoも公開。そしてYouTube「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」アカウントではゲーム内キャラクターが歌唱する2DMVも公開されており、各プラットフォームで「世界の歩き方」をそれぞれの形で楽しむことができる。まさに「世界の歩き方」一色となる展開から目が離せない。

●リリース情報

Digital Single

「世界の歩き方」

配信中



配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/ThroughtheWorld

世界の歩き方 ／ 初音ミク

https://www.nicovideo.jp/watch/sm46240343

＜月詠みPROFILE＞

“小説を書いて音楽を展開するプロジェクト「月詠み」”

2020年10月に発足した、音楽家・文筆家のユリイ・カノンが主宰するプロジェクト「月詠み（つくよみ）」。

作品ごとに異なるクリエイターたちと「物語」と「音楽」を展開する。

物語、楽曲、歌詞のそれぞれの紐付きを考察することにより、より深く月詠みの世界を体感することができる。

1stシングル「こんな命がなければ」のMVが公開から僅か3ヶ月で300万再生を記録した他、3rdシングル「新世界から」がガンプラ 40 周年記念映像『ガンダムビルドリアル』の主題歌に抜擢。さらに 6thシングル「生きるよすが」のMVが1000万再生をキャリア最速で突破、Spotify バイラルチャートにも入るなどシーンで脚光を浴びる。

現在、投稿された動画の総再生回数が3.2億回を超えて海外チャートにもランクインするなど、国内外を問わず注目を集めている。

＜ユリイ・カノン プロフィール＞

2016 年から活動を開始したボカロP。代表曲「だれかの心臓になれたなら」は、2025年開催のMUSIC AWARDS JAPAN「Best Vocaloid Culture Song」部門エントリー作品に選出され、YouTubeでの再生回数は6,700万回を超えている。投稿動画の総再生数が1億回再生以上されるなど、人気曲を次々と生み出してきた。

THE BINALY に『花に雨を、君に歌を』、ウォルピスカーターに『キャスティングミス』、その他アイドルグループなど多方面への楽曲提供も行っている。

2018年12月1st AL『Kardia』をU&R records よりリリース。

2021年3月にはメジャー1st AL『人間劇場』をポニーキャニオンよりリリースし、デイリーチャートで9位獲得。

2020年から自身が主催・プロデュースする、物語と音楽を展開するプロジェクト「月詠み」の活動も展開しており、月詠み名義でのリリースも活発に行なっている。

2025年9月、「YURRY CANON」名義でシンガーソングライターとしての活動もスタート。

関連リンク

月詠みオフィシャルサイト

https://www.tsukuyomi2943.com/

noa Xアカウント

https://x.com/noa_desuuuuu