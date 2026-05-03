本日5月3日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに坂本花織が登場！

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで個人・団体ともに銀メダルを獲得。大会期間中はSixTONESが歌う日本テレビ系2026アスリート応援ソング「一秒」を聴いて気持ちを高めていたという坂本は、「めっちゃ聴いてました。後押ししてもらえて力になりました」と笑顔をはじかせ、メダリストに感謝されたメンバーも「聴いていただけるものなんだ」と大感激。3月の世界選手権で有終の美を飾った氷上の女王が、今夜は地上でアクセル全開。男子校のノリで踊って叫んで大騒ぎ！かおちゃんスマイルが満開の1時間！

◆坂本とSixTONESが共鳴「スゴい人かと思ったら、同じ人だ！」

最初のゲームは、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転フィギュア球児」。問題は全3問。全員そろって正解できれば、ご褒美グルメ・九条ネギが山盛りの豪快お好み焼きをゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化するため、目指すは全問正解。進行役は長谷川忍（シソンヌ）が務める。

今回はフィギュアにちなみ、メンバー全員がインラインスケートを履いてゲームに挑戦。坂本も「これガチです」と実際に競技で使っているマイスケート靴を履いて必勝を期するが…スケート靴で足元がおぼつかない一同は、スタジオを縦横無尽に動き回って大騒ぎ！

坂本も1問目から大苦戦。「白いのと青いのしか見えてない」とチンプンカンプンの坂本は、進行役・長谷川にイタズラしたり、反則スレスレのズルでみんなを助けたり、ぶっ飛び行動連発！男子校のノリで大騒ぎするおちゃめな坂本に、メンバーも「坂本さんてスゴい人かと思ったら、（自分たちと）同じ人だ！」と共鳴。振り回されっぱなしの長谷川も「ただのバカですよ」とお手上げに！さらに予期せぬ乱入者にスタジオ騒然！

最終問題は難度アップの新ルールが発動。オリンピックの裏話も飛び出す中、全員そろって正解にたどり着き、ご褒美のお好み焼きをゲットできるか!?

◆リズムゲームで坂本が大ピンチ「それだけは勘弁してください！」

続いてチャレンジするゲームは、踊って数える脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」。全員で「マツケンサンバ」の曲にあわせて踊りながら、紛らわしいモノの数を数えるクイズに挑戦。自分の胸元に書かれている数字が正解だと思ったら、最後の「オレ！」のタイミングで前に出てキメのポーズ。不正解だった場合は仲間の誰かにビリビリ電流のお仕置きが…。ご褒美グルメの極上うな重をゲットするため、みんなで力を合わせて3問連続正解を目指す。

自信を聞かれた坂本は「マジでないです。テレビで見て、いつも間違えてるので」とトーンダウン。本番での勝負強さに期待がかかるが…絶妙なひっかけ問題の連続に、「全然分かんない！」「どっち!?」と一同大混乱！クリア目前でまさかの事態が発生し、町娘・坂本がお代官・松村北斗に「それだけは勘弁してください！」と命乞い!?

ルール無用でご褒美を狙う一同に、長谷川も「踊れよ！」とじだんだが止まらない！果たして結末は…!?

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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