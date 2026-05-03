有名芸能人たちの印象激変タトゥーショットにビックリ「永遠に好き」「男の色気凄すぎ」
芸能人ともなると、プライベートだけでなく役としてもタトゥーを入れることがあり、ガラッと印象の変わった姿を披露することもある。今回は、タトゥーショットをSNSで公開した有名芸能人たちを紹介していきたい。
【写真】有名人たちのクールなタトゥーショットを一気見
■三吉彩花
4月20日、女優・三吉彩花は、大胆に上半身を露出したドレス姿でタトゥーを披露し話題になった。セクシーな美背中には、綺麗な青い花のようなタトゥーが刻まれており、投稿内では「それは自分に忠実に生きる決意の証です」とコメントしていた。
美しすぎる三吉の姿にファンからは24万を超える「いいね！」や「綺麗」「カッコよすぎて永遠に好き」などの反響が集まっている。
■町田啓太
Netflix Japanの公式Instagramは、現在配信中の『九条の大罪』に関するトリビアとして、俳優の町田啓太が演じている半グレのリーダー・壬生憲剛の制作秘話を公開しつつ、大きなタトゥーが入った町田のバックショットを公開。
上半身はタトゥーに覆われ、特に背中にはかつて飼っていた愛犬のパグ「おもち」の肖像と「RICE CAKE」の文字を背負っている。また、公式アカウントは、「制作トリビア」「【町田啓太：“おもち”の刺青】」と題して、「壬生憲剛役・町田啓太がおもちを含め上半身全体に 刺青を施すためにかかった時間は なんと…3時間超え！」とも紹介していた。
いかつくもカッコいい町田の姿にファンからは「刺青の裏話、知れて嬉しいです」「壬生さんの存在感がものすごかったです。しかし、本物のように見える入れ墨に脱帽です」「3時間超の力作！ すばらしい芸術作品ですね」などの声が集まった。
■てんちむ
タレントでYouTuberのてんちむも、自身のInstagramでかわいいタトゥーを披露している。こちらはバンコクのリゾートでの水着姿で、肩甲骨の辺りに翼の模様があって天使のようだ。
コメント欄には「ほんまにめっちゃ好き」「ブレてても可愛いのがわかる」「スタイルも最高〜」「満喫できてよかったですね」といったコメントが寄せられている。
元欅坂メンバーやイケメン俳優のタトゥーショットにドキドキ
■平手友梨奈
元欅坂46メンバーで女優・歌手の平手友梨奈。彼女はInstagramで青髪＆タトゥーの大胆イメチェンショットを披露しファンを驚かせた。
青い髪にゴシック調の白いドレスをまとった姿は、これまでのイメージを一新する変貌っぷりで、彼女の新たな一面が見られる。背中にはリボンや王冠のタトゥーが入っており、本物かシールなのかは明言されていないが、ファンからは「美しい」「めっちゃ可愛い」「綺麗な背中、可愛い髪型、全てが愛おしい」などのコメントが寄せられた。
■竹内涼真
先述の町田啓太とNetflix『10DANCE』でW主演を務めた俳優・竹内涼真も、自身のInstagramにタトゥーをチラ見せする写真をアップ。こちらは同作のオフショットになっており、鍛え上げられた肉体美と、バキバキの腹筋に描かれたタトゥーがカッコよすぎる1枚になっている。
コメント欄にはファンからは「息を呑む美しさに感動です」「魅力的で迫力ある踊りに腰砕けにされちゃいました」「男の色気 凄すぎて凄く素敵でした」など、絶賛の声が相次いでいた。
引用：
「三吉彩花」Instagram（＠miyoshi.aa）
「ネットフリックス」Instagram（＠netflixjp）
「てんちむ」Instagram（＠super_muchiko）
「平手友梨奈」Instagram（＠Im_YurinaHirate）
「竹内涼真」Instagram（＠takeuchi_ryoma）
【写真】有名人たちのクールなタトゥーショットを一気見
■三吉彩花
4月20日、女優・三吉彩花は、大胆に上半身を露出したドレス姿でタトゥーを披露し話題になった。セクシーな美背中には、綺麗な青い花のようなタトゥーが刻まれており、投稿内では「それは自分に忠実に生きる決意の証です」とコメントしていた。
■町田啓太
Netflix Japanの公式Instagramは、現在配信中の『九条の大罪』に関するトリビアとして、俳優の町田啓太が演じている半グレのリーダー・壬生憲剛の制作秘話を公開しつつ、大きなタトゥーが入った町田のバックショットを公開。
上半身はタトゥーに覆われ、特に背中にはかつて飼っていた愛犬のパグ「おもち」の肖像と「RICE CAKE」の文字を背負っている。また、公式アカウントは、「制作トリビア」「【町田啓太：“おもち”の刺青】」と題して、「壬生憲剛役・町田啓太がおもちを含め上半身全体に 刺青を施すためにかかった時間は なんと…3時間超え！」とも紹介していた。
いかつくもカッコいい町田の姿にファンからは「刺青の裏話、知れて嬉しいです」「壬生さんの存在感がものすごかったです。しかし、本物のように見える入れ墨に脱帽です」「3時間超の力作！ すばらしい芸術作品ですね」などの声が集まった。
■てんちむ
タレントでYouTuberのてんちむも、自身のInstagramでかわいいタトゥーを披露している。こちらはバンコクのリゾートでの水着姿で、肩甲骨の辺りに翼の模様があって天使のようだ。
コメント欄には「ほんまにめっちゃ好き」「ブレてても可愛いのがわかる」「スタイルも最高〜」「満喫できてよかったですね」といったコメントが寄せられている。
元欅坂メンバーやイケメン俳優のタトゥーショットにドキドキ
■平手友梨奈
元欅坂46メンバーで女優・歌手の平手友梨奈。彼女はInstagramで青髪＆タトゥーの大胆イメチェンショットを披露しファンを驚かせた。
青い髪にゴシック調の白いドレスをまとった姿は、これまでのイメージを一新する変貌っぷりで、彼女の新たな一面が見られる。背中にはリボンや王冠のタトゥーが入っており、本物かシールなのかは明言されていないが、ファンからは「美しい」「めっちゃ可愛い」「綺麗な背中、可愛い髪型、全てが愛おしい」などのコメントが寄せられた。
■竹内涼真
先述の町田啓太とNetflix『10DANCE』でW主演を務めた俳優・竹内涼真も、自身のInstagramにタトゥーをチラ見せする写真をアップ。こちらは同作のオフショットになっており、鍛え上げられた肉体美と、バキバキの腹筋に描かれたタトゥーがカッコよすぎる1枚になっている。
コメント欄にはファンからは「息を呑む美しさに感動です」「魅力的で迫力ある踊りに腰砕けにされちゃいました」「男の色気 凄すぎて凄く素敵でした」など、絶賛の声が相次いでいた。
引用：
「三吉彩花」Instagram（＠miyoshi.aa）
「ネットフリックス」Instagram（＠netflixjp）
「てんちむ」Instagram（＠super_muchiko）
「平手友梨奈」Instagram（＠Im_YurinaHirate）
「竹内涼真」Instagram（＠takeuchi_ryoma）