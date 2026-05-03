神戸ハーバーランドがドイツに！「神戸オクトーバーフェスト2026」が5月10日まで開催中、初上陸ビールも2種

神戸ハーバーランドは今、ドイツだ。「神戸オクトーバーフェスト2026」が5月1日から10日まで、神戸ハーバーランド高浜岸壁イベントスペースで開催中だ。入場無料で楽しめこのイベントは今年で11回目を迎え、毎年約6万人が来場する神戸GWの風物詩に成長。在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館も後援に名を連ね、今年は12ブランドのドイツビールが待ち構えている。いったいどんな体験ができるのか見てみよう。

ドイツを代表するクラフトビールから世界最古の蒸溜所まで大集合、グルメも充実！

12ブランドのなかでも見逃せないのが、今回日本に初上陸となった2種のビール。このうちドイツを代表するクラフトビールという「マイゼル＆フレンズ」の「アーバンIPA」は、大麦モルトとカスケードホップが生む「爽やかなアロマとキレのある苦味」が特徴の無ろ過エールとのこと。

そしてもうひとつは日本でも知名度が高い小麦ビールブランドの「エルディンガー」のもので、春を祝う限定の「スプリングラガー」が日本で初めて楽しめる。春らしい爽やかさとほどよいコクを備えているということで、今しか飲めない＆日本でここでしか飲めない特別感とともに春の海辺でぐびっといくにはたまらない一杯だろう。

このほかでも、西暦1040年創業の世界最古の醸造所「ヴァイエンステファン」の「オリジナルヘレス」が数量限定で提供されるなど、ビール好きには見逃せないラインナップが揃っている。

また、おとなの週末Webの読者にとって最大の関心事、グルメも抜かりはない。ドイツといえばのベルリン発祥「チーズカリーブルスト」や、チーズとソースを上下逆さまに焼き上げた「ニューヨークスタイル マルゲリータ」、広島県産の牡蠣を使った「殻付きオイスターのガーリックバターソース」など、ビールが止まらなくなること間違いなしのメニューが目白押し。

さらに、会場では毎日ドイツ民族音楽のライブなどのパフォーマンスも企画し、その音楽に合わせて歌って踊れる参加型のステージが参加者を待っている。ドイツビール500mlと通常1000円の「グラスデポジット」込みの「スターターチケット」（2500円）がお得だが、楽天トラベルで事前予約するとさらに200円割引が適用されるという。

「神戸オクトーバーフェスト2026」の会期は5月10日までで、営業時間は11時から21時（LO20時45分）、最終日は20時まで（LO19時45分）。なお、こどもの日の5月5日には、小学生以下の来場者のうち先着55名に会場で使える1000円分の金券をプレゼントする企画も予定している。

【画像】世界最古の醸造所ビールにチーズカリーブルスト。神戸ハーバーランドで本場ドイツを体験できる11日間（18枚）