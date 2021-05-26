八十八夜の5月2日、日本茶の名産地・京都府宇治市で新茶の季節を告げる「茶摘みの集い」が開かれた。

「あれに見えるは、茶摘みじゃないか」夏も近づき...“茜（あかね）だすき”で宇治新茶摘み〈2026年5月2日 9時58分撮影 京都府宇治市〉

立春から数えて88日目に新茶の収穫が最盛期を迎えることにちなみ、京都府茶業会議所が開く恒例行事。

今年（2026年）は茶の生育が良く、昨年よりも茶の背丈が高くなった

近年の抹茶ブームも相まって、例年500人規模の参加者でにぎわう。今年の八十八夜は土曜日ということもあり、定員を大幅に増やして“888人（約900人）”としたが、希望者は2500人を超えたという。

西脇隆俊・京都府知事や松村淳子・宇治市長らも宇治茶で乾杯〈2026年5月2日 9時27分撮影 京都府宇治市〉

今年（2026年）は年明けから雨量不足が心配されたが、1〜3月の平均気温が高く、一番茶の萌芽が平年より1日早い4月3日だった。

さらに4月の降水量が多かったため新芽の生育は順調で、味や香りが良いという。

「夏も近づく八十八夜...」八十八夜のこの日、京都の日中の最高気温は24度まで上昇、“夏日”の一歩手前に〈2026年5月2日 10時01分撮影 京都府宇治市〉

農林水産省や財務省によると、昨年（2025年）、抹茶を含む緑茶の輸出量が約1万2600トンを記録し、1954（昭和29）年以来71年ぶりに年間1万トンを超えた。

また、輸出額は約720億円と、過去最高だった前年（2024年）の364億円から倍増した。

こうしたことから京都府茶業会議所は、「抹茶だけではなく、緑茶の魅力を発信し、日本茶のブランディング強化に力を注ぎたい」と意気込んでいる。

宇治新茶の淹れ方体験に臨んだ高校1年の女子生徒（15・京都市伏見区）「新茶がこんなに香りが良くて、美味しいとは思わなかった」

「将来的にはイギリス留学が夢、日本文化の伝え手になれれば」

一方、中東情勢の悪化による燃料高騰が茶業界に影を落としている。

茶葉の加工のうち、“蒸し・揉み・乾燥”の各工程に重油は欠かせない。さらに商品を包装する材料に石油由来の「ナフサ」を使用しており、これらの不足が大きな痛手となっている。