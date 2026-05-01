ブンデスリーガ 25/26の第32節 ブレーメンとアウクスブルクの試合が、5月2日22:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、アントン・カデ（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。アウクスブルクのミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）のアシストからアントン・カデ（MF）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

37分、アウクスブルクが選手交代を行う。アンノア・マッセンゴ（MF）からクリスティヤン・ヤキッチ（MF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+3分アウクスブルクが追加点。ディミトリス・ジャンヌリス（DF）のアシストからアントン・カデ（MF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアウクスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ブレーメンは同時に3人を交代。キャメロン・プエルタス（MF）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）、カリム・クリバリ（DF）に代わりサミュエル・ムバングラ（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）、サリム・ムサフ（FW）がピッチに入る。

64分、ブレーメンのオリビエ・デマン（MF）のアシストからロマーノ・シュミット（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

66分、アウクスブルクは同時に3人を交代。ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、ジェフリー・ハウウェレーウ（DF）、ディミトリス・ジャンヌリス（DF）に代わりロドリゴ・リベイロ（FW）、アーサー・シャベス（DF）、マリウス・ボルフ（MF）がピッチに入る。なお、ディミトリス・ジャンヌリス（DF）は負傷による交代とみられる。

69分アウクスブルクが追加点。マリウス・ボルフ（MF）のアシストからクリスティヤン・ヤキッチ（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アウクスブルクが1-3で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）は先発し79分までプレーした。

2026-05-03 00:30:13 更新