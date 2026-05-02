第４回横浜国際映画祭のレッドカーペット＆船上パーティーが２日、横浜市内で開催され、アンバサダーの佐藤浩市をはじめ竹中直人、唐沢寿明、北村匠海、北川景子、黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの丸山隆平、キングコングの西野亮廣、リン・チーリンらが出席した。

ＤＭＭ ＴＶのドラマ「外道の歌 ＳＥＡＳＯＮ２」のあのは窪塚洋介、池内博之と登場。ノースリーブの白いトップスと黒いショートパンツを組み合わせた衣装に黒い長手袋、黒いロングブーツ姿で、絶対領域をのぞかせたファッショナブルな装いが快晴の横浜に映えた。

窪塚が「あの塚です」、池内も「あの内です」とまずひとボケし、窪塚は「付き合ってくれてありがとうございます」と池内に謝意を示すと、２人の演技を「特濃」と絶賛。「ＳＥＡＳＯＮ３あるんちゃうん！？ひっそりと楽しみにしております」とシリーズ継続に意欲を見せ、あのに「それでは１曲お願いします」とムチャぶりした。

苦笑いとともに手を振って断ったあのだが「僕もですけど、キャスト皆さまがホントにとてもとても熱量を持って挑んで、ぜひみんなに見ていただきたい作品ですので、ＳＥＡＳＯＮ３あるんちゃうん！？と思ってますので、一緒に盛り上げていただけるとうれしいです」と、窪塚の言葉を引用して継続を熱望。

池内も「あのうちです。僕もＳＥＡＳＯＮ２から参加させていただいて、非常に楽しい現場でした。あの塚君と久しぶりにこうやって共演できたこともうれしかったし、非常に楽しい現場でしたね。シーズン３に続くように僕も願ってます」と続いていた。