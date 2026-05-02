「日本代表は歴代最強へ」森保ジャパン戦士の止まらない活躍に韓国メディアが驚嘆！「ソン・フンミン以来のアジア人の欧州得点王」「ブンデスでセンセーションを巻き起こすMF」…

「日本代表は歴代最強へ」森保ジャパン戦士の止まらない活躍に韓国メディアが驚嘆！「ソン・フンミン以来のアジア人の欧州得点王」「ブンデスでセンセーションを巻き起こすMF」…