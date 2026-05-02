北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却炉で燃やした疑いで逮捕された職員の男が、逮捕前、「妻は灰になった」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。

記者

「鈴木達也容疑者がいま、警察官に隠されるようにして、車の中に乗っていきました」

旭川市旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）は3月31日ごろ、妻・由衣さんの遺体を園内の焼却炉で燃やして損壊した疑いで、きょう送検されました。焼却炉からは由衣さんの遺体の一部が見つかっています。

鈴木容疑者は逮捕前の任意の聴取で、「2時間以上燃やした」「妻は灰になった」という趣旨の供述をしていたことが、捜査関係者への取材でわかりました。

任意での聴取の段階から殺害をほのめかしていた鈴木容疑者。由衣さんは事件前、鈴木容疑者から「残らないよう、燃やし尽くしてやる」などと脅されていたと親族に相談していました。鈴木容疑者は逮捕後、「間違いありません」と容疑を認めているということです。

また、捜査本部が供述に基づいて園内を捜索したところ、由衣さんのものとみられるスマートフォンが見つかったということです。

さらに3月31日の午後9時ごろ、鈴木容疑者が車で動物園を訪れ、1メートルほどの大きさの荷物を降ろす様子が動物園の防犯カメラに写っていました。捜査本部は、この時、由衣さんの遺体を動物園に運び込み、園内の別の車両に移し替えて焼却炉で燃やした可能性があるとみて捜査しています。