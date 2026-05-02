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名曲の作詞の法則！スピッツやBUMPの歌詞は何が凄いのか「天才の構造」を徹底解剖

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元メジャーアーティストの平井拓郎が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて「【保存版】スピッツ・BUMP・RADの歌詞は何が凄いのか？プロが明かす「天才の構造」を徹底解剖」と題した動画を公開した。プロの視点から、名曲に隠された「良い歌詞」を書くための具体的なテクニックを解説している。



「良い歌詞」を書くための重要な手法として、平井氏は「対義語・比喩」の活用を挙げた。例えば、中島みゆきの『糸』では、「縦の糸」と「横の糸」という空間的な対義語を用い、それが交わることで「結ばれる」という転義（意味の転換）を生み出している。「『～のようだ』という直喩ではなく、『縦の糸はあなた』と言い切る隠喩（暗喩）を使うことで、言葉の深みを持たせている」と名曲の凄みを分析した。



また、19の『あの紙ヒコーキ くもり空わって』では、「夢」と「テストの裏」という対義語の組み合わせに着目。思春期の将来への不安を「くもり空」に例え、それを紙ヒコーキで破って虹を架けるという構造を「すさまじい歌詞」と絶賛した。BUMP OF CHICKENの『ギルド』については、「人間」と「仕事」という本来結びつかない言葉を並べ、「人権」と「労働力」という対立関係を最後まで引っ張る構成の巧みさを指摘している。



もう一つの重要な要素が「韻」である。ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『Re:Re:』やラッパー・GADOROの楽曲を引き合いに出し、母音を揃えることで生まれるリズムの心地よさを解説した。特に「人生転落」と「印税生活」ですべての母音を踏むような「韻が固い」表現は、聴く者に快楽を与えるという。



動画の終盤では、これらの構造を盛り込んで平井氏自身が制作したオリジナル楽曲も披露された。名曲の裏側にある「対義語・比喩」「韻」という明確な構造を理解することは、音楽を聴く楽しみを深めるだけでなく、自らの表現活動にも活かせる実践的なメソッドとなるだろう。