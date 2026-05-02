猫が火事を招いてしまうケース5つ

猫による火災事故は、特別なことが起きたときだけに起こるわけではありません。

むしろ、毎日の何気ない動きの延長で起こることが多いため、見落としやすいのが怖いところです。まずは、特に注意したいケースを見ていきましょう。

1.コンロのスイッチを押してしまう

キッチンに飛び乗った拍子に、ガスコンロやIHのボタンに触れてしまい、意図せず作動することがあります。さらに、五徳の上に乗ったり、鍋の取っ手に体が当たったりすると、やけどや引火の危険も高まります。

とくに外出中や就寝中は気づくのが遅れやすく、大きな事故につながりやすいため注意が必要です。

2. 料理中のコンロ周辺に近づいて毛が燃える・引火する

猫の毛は火や高温に弱く、コンロの近くにいるだけでも危険があります。しっぽが火に触れたり、熱い油がはねたりすると、やけどだけでなく二次的な事故につながるおそれも。

料理中は「猫をキッチンに入れない」を徹底したほうが安全です。

3.電源コードをかじる・たこ足配線を触る

コードを噛む行動は感電だけでなく、ショートや発熱の原因にもなります。配線がむき出しで乱雑になっていると、猫が引っ張ったり、じゃれたりしやすくなり、その分事故のリスクも上がります。

家電の裏や家具のすき間は見落としやすい場所なので、定期的な確認が欠かせません。

4.ストーブやヒーターの上に乗る・近づきすぎる

暖かい場所を好む猫は、ヒーターやストーブのそばに集まりやすいもの。その結果、体が熱源に近づきすぎたり、近くにある布や紙が触れて燃えたりする危険があります。

転倒しやすい暖房器具は特に注意が必要で、猫が触れにくい工夫が求められます。

5.ライターやマッチを落として遊ぶ

机の上の小物を前足で落として遊ぶ癖のある猫は、ライターやマッチにも興味を示すことがあります。

落とした拍子に何かがぶつかったり、可燃物の近くに転がったりすると、思わぬ事故につながることも。小さな物ほど油断しやすいですが、防火の面ではきちんと管理しておきたいところです。

必ず見直すべき予防策

火災対策で大切なのは、「危ない行動をしないように教えること」よりも、「そもそも危険に近づけない環境を作ること」です。

猫の習性を止めるのではなく、事故にならない住まいに整えることが現実的な対策になります。

キッチンは物理的に入れない仕組みを作る

猫は高く跳ぶため、一般的なベビーゲートや低い柵では簡単に越えてしまうことがあります。そのため、ドアを閉められるなら閉めるのが基本で、難しい場合は高さのある猫対策用ゲートを使い、周辺の踏み台になる家具も減らして侵入ルートそのものを断つことが重要です。

さらに、コンロにはスイッチカバーやロック機能をつけ、「入られても事故になりにくい状態」を作っておく必要があります。

コード・配線は「隠す」「まとめる」

コードカバーを使って噛めないようにし、猫が引っ張れない状態にしておくことが基本です。

たこ足配線はできるだけ減らし、コンセントまわりは熱がこもらないよう整理しておきましょう。

暖房器具はガードを付ける・転倒しにくいものを選ぶ

ストーブやヒーターにはガードをつけて、猫が直接触れられないようにしておくと安心です。

あわせて、転倒時自動オフなどの安全機能がある暖房器具を選ぶと、万一のリスクを減らしやすくなります。

小物類（ライター・マッチ）は必ず収納する

ライターやマッチは机の上に置きっぱなしにせず、必ず引き出しや扉付きの収納へしまっておきましょう。

とくに物を落として遊ぶ癖のある猫がいる家庭では、この管理を徹底することが大切です。小さな油断が大きな事故につながるため、手の届かない場所に片づける習慣をつけておきたいですね。

まとめ

猫が火事を招いてしまうケースは、スイッチの誤作動、熱源への接触、コードをかじる行動など、猫にとって自然な行動がきっかけになることが少なくありません。だからこそ、叱ることよりも、危険に近づけない環境を整えることが何より大切です。

キッチンへの侵入防止、配線の整理、小物の収納といった基本を見直すだけでも、火災リスクは大きく下げられます。猫と人の安全を守るために、今日できるところから少しずつ環境を整えていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)