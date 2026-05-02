◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）

２４年に東京の１６００メートルから施行条件を変えて移設された３歳限定のＧ３は１２頭立てで争われ、２番人気で岩田望来騎手が手綱を執るシルバーレシオ（牡、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が、ゴール前で差し切り、１勝クラスからの２連勝で重賞初挑戦Ｖを飾った。岩田望騎手はＪＲＡ重賞２０勝目。ルヴァンスレーヴ産駒はＪＲＡ重賞初勝利。勝ち時計は、１分５７秒５。

首差の２着は１番人気のメルカントゥール（川田将雅騎手）が続き、ルヴァンスレーヴ産駒のワンツー。さらに４馬身差の３着は追い込んできた５番人気のケイアイアギト（鮫島克駿騎手）だった。

岩田望来騎手（シルバーレシオ＝１着）「直線は手前を替えてから、（前を）とらえられるなという反応をしてくれました。あまりポジションを取れる馬ではないので、道中はリズム良く、向こう正面から徐々に上げていく感じ。前の前に２着馬（メルカントゥール）がいたので、それを射程圏に入れながら乗りました。未勝利を勝ってから２着が続いて、（良くなるのは）秋ぐらいからかなと思ったんですけど、本当にポテンシャルだけで重賞を勝ってくれました。無事にいけば大きいところも狙える馬なんじゃないかと個人的には思っています。

（自身重賞２０勝目）コンスタントに重賞レースを勝たせてもらってありがたいと思っていますし、ファンの皆様のおかげでこうやって無事に競馬ができていると思います。今後とも応援よろしくお願いします」

野中調教師（シルバーレシオ＝１着）「ちょっと手前を替えるまでに時間がかかった感じだったけど、強引に替えにいって、左手前に替わったらあっさりだった。４コーナーを回る時は勝ち負けだなという手応えで回ってくれたし、いろいろと課題はあるなかで勝ち切ってくれているところはポテンシャル（の高さ）だと思う。前に比べたらどんどん良くなっているし、いい成長曲線を描いている。心肺機能の高さにまだ体がマッチしてきていないところがまだ若干あるので、古馬になってまた良くなりそう。

（東京ダービーの優先出走権を獲得し）順調なら、せっかく権利を取れたからね。来週１週間くらい、しっかり馬の状態を見て、オーナーサイドと相談して決めたい」