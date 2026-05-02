路線距離4.5km、茨城県佐貫駅から竜ヶ崎駅の3駅を走るローカル線・関東鉄道竜ヶ崎線に脚光が集まっている。

【写真】インパクトありすぎ！吊り革に“コロッケ”が取り付けられた竜ヶ崎線

《吊り革がコロッケ。何言ってるか分からないと思うけど、吊り革がコロッケ》

イベント時に企画された「コロッケトレイン」

4月30日にXであるユーザーが写真付きでこう投稿すると、瞬く間に拡散。5月1日現在、330万回表示されるほど大バズりする結果に。

すぐさま関東鉄道公式Xも反応。

《あ、竜ヶ崎線です》

一連のやり取りにX上では、

《名物がコロッケだとリプ欄で知るww》

と、龍ケ崎市の名物が思わぬ形で広まる結果に。

同市はコロッケで町おこしをしており、2016年に同市で「全国コロッケフェスティバル」が行われた際、イベントを盛り上げるために実行委員会が企画。キハ2000系と呼ばれる気動車2両を「コロッケトレイン」として走らせている。

吊り革に使用されているコロッケは、本物から型を取ったというこだわりぶり。2両分の小判型96個、俵型60個を約4か月かけて制作したという。

コロッケトレイン、関東鉄道に聞く

話題を集めている「コロッケトレイン」について関東鉄道に話を聞くと、担当者は

「取り付けて10年経った今、突然話題になって驚いている」

と驚きを隠せない様子だった。

「『全国コロッケフェスティバル』が龍ケ崎市​で行われる際に、取り付けたのがきっかけです。当時も中国のSNS・Weiboなどで話題になりましたが、海外の観光客が増えるというほどではなかったですね」

イベント終了後に1度は取り外されたものの、好評だったことですぐに復活したという。

「取り付けた当時は今ほどSNSが定着していなかったこともあり、反響だけでいえば今回の方が大きいかもしれません。竜ヶ崎線の知名度がアップして、竜ヶ崎線や龍ケ崎市に足を運ぶ人が1人でも増えたら嬉しいですね」

同じくコロッケで町おこしを行っている富山県高岡市、静岡県三島市と協力関係を結び、2009年に「コロッケの国 三国の共同宣言」を締結。「三コロ会」が結成して定期的にイベントを行っている龍ケ崎市。

「コロッケの日」である5月6日に特別イベントは行わないそうだが、お得な「竜鉄コロッケフリーきっぷ」で関東鉄道に乗って美味しいコロッケを食べに行ってみては？