お願い！ 在庫残っててーーッ！（涙）【しまむら】1,000円台で買えちゃう♡「おしゃ見えパンツ」

物価高騰が続く中、節約しながらでもおしゃれを楽しみたい。そんな大人女性の味方になってくれるアイテムを【しまむら】で発見！ 編集部がリサーチする中で見つけたのは、1,000円台で買えるお手頃価格のパンツ。ストライプ柄やレース素材など春らしさを詰め込んだパンツは、ワードローブの一軍になるかも。

楽ちん & おしゃれ見えが叶うストライプパンツ

【しまむら】「ストライプイージーP」\1,089（税込）

デイリーコーデの相棒にするなら、ゆるっと楽に穿けるイージーパンツがおすすめ。リラックス感がありながらも、知的で爽やかなストライプ柄だから、シャツコーデにもすんなりマッチ。レッグラインを拾いにくいため、着痩せ効果も期待できます。しまラーの@aiii__13kさんによると「人気で入手困難になりつつある」とのことなので、店頭で見つけたら即ゲットがおすすめです。

華やかな着こなしに導くレースパンツ

【しまむら】「パネルレースワイドP」\1,639（税込）

総レースが目を引くこちらのパンツは、1,000円台とは思えない華やかな1本。たっぷりとボリュームがありながら、レースの透け感で軽やかな着こなしに導いてくれます。ワンカラーで統一されたデザインなので、大人女性も気負いなく穿けそう。カジュアルなTシャツコーデも、レースで女性らしいニュアンスをプラスすることでグンと着映え感がアップ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@aiii__13k様、

@mguu__m様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M