高市早苗首相の「台湾有事発言」で日中関係が冷え込むなか、中国の浸透工作が激化しているのが沖縄だ。地政学上の重要拠点となる沖縄について、中国のネット上では「琉球は中国の朝貢国」とする意見が飛び交っている。近年は中華マフィアと沖縄暴力団の関わりも指摘され、浸透工作との関連が懸念されてきた。中国事情に詳しい紀実作家の安田峰俊氏が、台湾に拠点を置く中華圏最大級のマフィア・竹聯幇（ちくれんほう）の長老で中華マフィアのドン、張安楽（ヂャンアンラー、78）に接触し、真相に迫った。（文中敬称略）【全3回の第1回】

【図解】中華圏最大級のマフィア・竹聯幇による「沖縄独立工作」

「琉球は歴史的に中国と関係が密接で、朝貢関係」

「琉球は日本を離脱し、『国家』として復活すべきだ。琉球は歴史的に中国と関係が密接で、朝貢（従属）関係にあった」

今年2月、台湾・台北市内のオフィス。中華服に身を包んだ眼光鋭い老人がそう嘯いた。沖縄を中国の従属国として独立させよという主張だ。

彼の名は張安楽（78）。台湾に拠点を置く中華圏最大級のマフィア・竹聯幇の長老で、表向きは"引退"したものの全世界の中華暗黒社会に隠然たる影響力を持つ。ヤクザの家に生まれた作家・宮崎学が著書で取り上げるなど、日本の極道の世界でさえ名を知られてきた大物だ。

彼は中華統一促進党（統促党）という、中華人民共和国の主導による中台統一を求める政治団体の総裁でもある。オフィス内には巨大な中国国旗が掲げられ、ビルの出入り口にたむろする老人らの腕には刺青が見えた。台湾とは思えない異様な雰囲気だ。

現地のメディア関係者の一人が声をひそめてこう話す。

「彼らは"政党"を名乗るものの、党員の多くは黒幇（ヘイパン：ヤクザ）。学生の政治集会を暴力で妨害する、台湾に亡命中の香港民主派を襲撃するなど、中国の浸透工作の協力組織とみられています」

事実、過去には統促党の党員が中国から多額の資金を受け取り、台湾の選挙に介入したことで摘発を受けた。有事の際、彼らのような親中派マフィアが中国の扇動を受け、台湾社会に破壊工作をおこなう懸念も囁かれて久しい。

ゆえに当局からの解散請求も出ているが、同党の関係者は「公権力に挑戦してこそヤクザだ」と意に介さない。

「中国側の台弁（対台湾工作部門）と交流があり、公安とも接点がある。特に指示を受けたりはしていないがね」

張安楽自身、中国当局との接点をそう明言する。

「習近平氏とも、広東省で彼の父親の葬儀がおこなわれた際に握手をした。直接会ったのはその一度きりだが」

沖縄の指定暴力団・旭琉会との交流

彼は中華マフィアの最高幹部でありながら、内外で複数の学位を取得したインテリだ（米国の学位は現地の獄中で取得）。中国大陸で出生した外省人でもあり、中国に強い帰属意識を抱いて、過去20年以上、統促党の政治活動をおこなってきた。

しかし問題は、彼の活動のターゲットに、沖縄と日本本土の分離が含まれていることである。

「琉球は日本の鉄蹄に踏み躙られている。琉球国の復活を援助することが中国人の道義的責任だ」

「琉球の米軍基地は、中国の喉元に突きつけられたナイフに等しい。琉球国を復活させて基地を追い出せば（中略）中国の安全は守られる」

昨年11月23日、中国の愛国者団体が主催した「琉球問題研討会」で、オンライン出席した張安楽はそう述べている。

彼と沖縄の最大の接点が、沖縄県内に拠点を置く指定暴力団・旭琉会（きょくりゅうかい）だ。台湾メディアの報道では、数年に1回程度の割合で、竹聯幇（≒統促党）と旭琉会が互いを台湾と沖縄に招待し合っていることが確認できる。

「最初の縁は、私が中国大陸で会社を経営していた2010年前後。訪中した旭琉会の幹部たちと会ったことだ。以来、親しくしている」（張）

言葉を裏付けるように、取材中の彼のかたわらには旭琉会の初代会長・富永清（故人）が寄贈した白いオオカミの像が鎮座していた。

張安楽のアウトロー世界での通り名「白狼（バイラン）」にちなむ贈り物である。

（第2回に続く）

【プロフィール】

安田峰俊（やすだ・みねとし）／1982年、滋賀県生まれ。立命館大学人文科学研究所客員協力研究員。『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』（KADOKAWA）で第5回城山三郎賞、第50回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。『戦狼中国の対日工作』（文春新書）など著書多数。近著に『民族がわかれば中国がわかる』（中公新書ラクレ）がある。

※週刊ポスト2026年5月8・15日号