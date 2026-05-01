アオアシ×愛媛FCが作る夢の天然芝！ 東温市・愛媛FC CRO×SPO 東温 スポーツ振興協定

記事ポイント 愛媛県東温市と愛媛FCが「スポーツ振興及び地域活性化に関する協定」を2026年4月28日に締結重信川河川敷に整備中の約7ヘクタール（東京ドーム約2個分）のスポーツ公園「CRO×SPO 東温」が2027年に段階的オープン予定累計2,500万部超・NHKでアニメ放送中の人気サッカー漫画「アオアシ」作者・小林有吾氏が書き下ろしキャラクターでPRに全面協力 愛媛県東温市と愛媛FCが「スポーツ振興及び地域活性化に関する協定」を2026年4月28日に締結重信川河川敷に整備中の約7ヘクタール（東京ドーム約2個分）のスポーツ公園「CRO×SPO 東温」が2027年に段階的オープン予定累計2,500万部超・NHKでアニメ放送中の人気サッカー漫画「アオアシ」作者・小林有吾氏が書き下ろしキャラクターでPRに全面協力

愛媛県東温市と地元プロサッカークラブ・愛媛FCが、スポーツを通じた地域活性化を目的とした協定を締結しました。

整備中の東温スポーツフィールド「CRO×SPO 東温（くろすぽとうおん）」を舞台に、両者が連携してスポーツ交流プログラムや施設運営に取り組みます。

施設のPR展開には、累計2,500万部を超える人気サッカー漫画「アオアシ」の作者・小林有吾氏が全面協力し、2026年5月以降に書き下ろしキャラクターのぼりが愛媛県内に登場します。

東温市・愛媛FC「CRO×SPO 東温」スポーツ振興協定

協定締結日：2026年4月28日締結場所：東温市役所施設名：東温スポーツフィールド「CRO×SPO 東温（くろすぽとうおん）」所在地：愛媛県東温市・重信川河川敷敷地面積：約7ヘクタール（東京ドーム約2個分）

2026年4月28日、愛媛県東温市と愛媛FCは東温市役所で「スポーツ振興及び地域活性化に関する協定」を締結しました。

協定書を手に並んだ愛媛FC代表取締役社長の村上茉利江氏と東温市長の加藤章氏の背後には、CRO×SPO 東温とアオアシのパネルが掲げられ、スポーツと文化が交わる新たな地域づくりへの意気込みが伝わる場となります。

協定の中心となる「CRO×SPO 東温」は、愛媛県内最大級となる約7ヘクタールの敷地に天然芝サッカーグラウンド・全長約2kmのシクロクロスコース・愛媛県内最大級のスケートボード場・スポーツ交流拠点施設の4施設を備えた総合スポーツパークです。

「人と人」「人と地域」をスポーツでつなぐ拠点として整備が進められており、2027年1月のスケートボード場を皮切りに段階的なオープンを迎えます。

施設のPRには、愛媛県出身で累計2,500万部を超え、現在NHKでアニメが放送中の人気サッカー漫画「アオアシ」の作者・小林有吾氏が全面協力します。

2026年5月以降、小林氏が書き下ろした「アオアシ」「アオアシ ブラザーフット」のキャラクターを使用したのぼりが東温市内の公共施設を中心に順次設置され、夏ごろには主要道路から見える大型PR看板も登場する予定です。

協定の内容と愛媛FCの役割

愛媛FCはCRO×SPO 東温の天然芝サッカーグラウンドとスポーツ交流拠点施設を有料で活動拠点として定期的に利用します。

プロスポーツチームの知見を活かし、天然芝の維持管理の方法や施設の運営・集客についても助言を行い、グラウンドを高いコンディションで保つ体制を担います。

さらに施設の魅力を対外的に発信しながら、サッカー教室・トレーニングマッチ・選手との交流イベントなど多彩なスポーツ交流プログラムを展開し、市民の健康増進とスポーツ文化の醸成を図ります。

東温市は愛媛FCの活動を広く市民へ周知し、地域一体となった応援機運を育てます。

市内で開催される地域イベントへの選手・コーチの参加協力や広報活動への協力も協定に盛り込まれており、プロスポーツクラブと自治体が手を組む地域スポーツの新しいモデルが東温から生まれます。

「アオアシ」書き下ろしのぼりと看板

「アオアシ」は、愛媛の中学3年生・青井葦人（あおいアシト）がJリーグユースチームの監督・福田達也（ふくだたつや）に無限の可能性を見出され、Jユースの世界で急成長していく物語です。

これまで漫画で深く描かれることのなかったJユースの世界を舞台に、マンガ大賞2017第4位・第65回小学館漫画賞を受賞し、コミックは1〜40巻が発売中です。

2026年4月からはNHKでアニメが放送されており、幅広い世代に支持されています。

続編作「アオアシ ブラザーフット」はアシトの一つ上の兄・瞬（しゅん）を主人公に、喘息による挫折からサッカーへの再挑戦を描く再起の物語です。

2026年4月6日発売の週刊ビッグコミックスピリッツ19号から連載が再開しており、コミック1巻が発売中です。

今回のぼりには両作品のキャラクターが小林有吾氏の書き下ろしで描かれ、設置は愛媛FCが担います。

今後のスケジュール

2026年5月〜：愛媛FC・小林有吾氏協力による事前周知PR開始（のぼり設置開始）2026年夏ごろ：主要道路からの見える書き下ろし大型PR看板設置予定2027年1月：スケートボード場 使用開始予定2027年4月：天然芝サッカーグラウンド・シクロクロスコース・スポーツ交流拠点施設 使用開始予定2027年5月ごろ：オープン記念イベント開催予定

2027年春の段階的オープンに向け、「CRO×SPO 東温」の整備は着実に進んでいます。

愛媛FCのプロノウハウが天然芝グラウンドの管理を支え、スケートボードからシクロクロス、サッカーまで多彩なスポーツが楽しめる愛媛県内最大級の公園が誕生します。

東温スポーツフィールド「CRO×SPO 東温」の紹介でした。

(C)小林有吾／小学館

よくある質問

Q. 愛媛FCはCRO×SPO 東温のサッカーグラウンドを無償で使用しますか

A. 有料での活動拠点利用となります。

愛媛FCは使用料を支払いながら定期的にグラウンドと交流拠点施設を利用し、プロチームの立場から天然芝管理や施設運営への助言も行います。

Q. 「アオアシ」と「アオアシ ブラザーフット」の主人公は同一人物ですか

A. 異なります。

「アオアシ」の主人公は弟・青井葦人（アシト）で、「アオアシ ブラザーフット」の主人公はその一つ上の兄・瞬です。

Q. 小林有吾氏はどのような経歴の漫画家ですか

A. 愛媛県出身の漫画家で、「アオアシ」で第65回小学館漫画賞を受賞します。

現在は週刊ビッグコミックスピリッツで「アオアシ ブラザーフット」を、月刊少年マガジンで「フェルマーの料理」を並行して連載しています。

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