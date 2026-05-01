【交際NG！8歳上の女上司】母親は悪役じゃない！わが子の幸せ願ってるだけ＜第9話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第9話 わかりすぎる、悪役母親の気持ち……
【編集部コメント】
とうとうリカコさんは、漫画の中の母親の完全なる味方となりました。この母親は「悪役」なんかじゃない。子どものことをちゃんと大切に想っている、愛情深い母親であるとリカコさんは読み取ったのです。どれだけ小言を言って息子に疎まれようが、わが子が幸せになってくれるのであれば何も怖くありませんよね。でもリカコさん。旦那さんの言葉があまり響いていないような気がするのですが、大丈夫ですか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第9話 わかりすぎる、悪役母親の気持ち……
【編集部コメント】
とうとうリカコさんは、漫画の中の母親の完全なる味方となりました。この母親は「悪役」なんかじゃない。子どものことをちゃんと大切に想っている、愛情深い母親であるとリカコさんは読み取ったのです。どれだけ小言を言って息子に疎まれようが、わが子が幸せになってくれるのであれば何も怖くありませんよね。でもリカコさん。旦那さんの言葉があまり響いていないような気がするのですが、大丈夫ですか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙