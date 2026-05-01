映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の2026年5月22日（金）公開を記念して、SHIBUYA TSUTAYA 7Fにて「SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFÉ inspired by スター・ウォーズ／ マンダロリアン・アンド・グローグー」を開催！

カフェ内では、映画の世界をイメージしたオリジナルフード＆ドリンクが提供されるほか、巨大なビジュアルパネルや場面写真の展示が行われ、映画公開がさらに楽しみになる空間が広がります。

開催概要や気になるメニュー、豪華な特典を紹介します。

SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFÉ inspired by スター・ウォーズ／ マンダロリアン・アンド・グローグー

開催期間：2026年5月2日（土）〜2026年5月31日（日）

会場：SHIBUYA TSUTAYA 7F（東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT）

営業時間：11:30〜21:00（L.O. 20:30）※最終入場は20:00

チケット料金：550円（税込）

利用方法：

・事前の予約はなく、チケットは当日7Fレジにて購入します。

・おひとり様1オーダー制で、カフェの利用は最大60分までとなります。

提供メニュー

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の世界観を表現した、ファン必見のフードやドリンクが登場します。

ブラック・シーフードビスクパスタ

価格：1,800円(税込)

一切の光を吸い込むような銀河の果てをイカ墨のパスタで表現。

具材で宇宙に浮かぶ鉱物などを表現しています。

パスタにイカ墨が練り込んであり、シーフードクリームの濃厚なうまみを堪能できます。

クリーチャーチャウダー

価格：1,800円(税込)

揚げたゲソや小イカを立体的に盛り付け。

スープの中からクリーチャーがはい出してくるようなダイナミックなビジュアルに！

辺境の地で発掘されたインゴット（スイーツ）

価格：1,600円(税込)

辺境の地の無骨な土、砂漠の砂に見立てたチョコレートムースと、砕いたクッキー、ナッツ類の上にインゴットをイメージしたチョコテリーヌを盛り付け。

どっしり濃厚な味わいです。

フライドポテトブルーサワークリーム添え

価格：800円(税込)

青いマカロンを青いサワークリームとフライドポテトで再現。

未知なる青いミルク（ライチ＆桃＆ヨーグルト）

価格：770円(税込)

ライチ、桃、ヨーグルトを合わせた、未知なる味わいの青いミルク。

未知なる緑のミルク（ピスタチオ＆ミント）

価格：770円(税込)

ピスタチオとミントのシロップを合わせた未知なる味わいの緑のミルク。

ギャラクティック・カフェ・オ・レ（キャラメル＆バタースコッチ）

価格：770円(税込)

キャラメルとバタースコッチのシロップを合わせたカフェオレ。

ベビーソーダ（プラム＆ソーダ）

価格：770円(税込)

すっきり爽やかな味わいの青い色のプラムソーダ。

ボルケーノ・ストロベリーミルク

価格：990円(税込)

火山の溶岩をイメージしたストロベリーミルク。

デザート・サンズ

価格：990円(税込)

砂漠と二つの太陽をイメージしたオレンジカルピス。

オーダー特典

特別メニュー（フード・スイーツ、またはドリンク）を1品注文するごとに、オリジナルコースター（全7種）がランダムで1枚プレゼントされます。

※絵柄は選べません。オレンジジュースやコーヒーなどの通常メニューは対象外となります。

ハズレなし！プレミアム抽選会

カフェを利用し、1オーダーしたお客様を対象に、非売品のプレミアムグッズが必ず当たるハズレなしの抽選会が実施されます。

お水は対象外で、1オーダー後に1回のみ参加可能です。

・A賞：リュック

・B賞：クッションブランケット

・C賞：Tシャツ

・D賞：キャップ

・E賞：ステッカー(大)

・F賞：ノート

・G賞：ペン

・H賞：ステッカー(小)

オリジナルグッズ販売

カフェ内では、映画公開に先駆けて『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の関連アイテムが販売されます。

こちらのグッズ販売エリアは入場無料で、カフェを利用しない方でもお買い物が可能です（カフェ利用の際はスタッフへのお声がけが必要です）。

映画公開前からどっぷりと作品の世界観に浸れる特別な空間。

「SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFÉ inspired by スター・ウォーズ／ マンダロリアン・アンド・グローグー」の紹介でした☆

みなとみらい・渋谷・大阪の3都市で体験できる大規模イベント！「スター・ウォーズの日 2026」まとめ みなとみらい・渋谷・大阪の3都市で体験できる大規模イベント！「スター・ウォーズの日 2026」まとめ 続きを見る

TM & © Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルフード＆ドリンクを提供！SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFÉ inspired by スター・ウォーズ／ マンダロリアン・アンド・グローグー appeared first on Dtimes.